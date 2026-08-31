В Киевской области на автодороге М-06 Киев — Чоп ограничили движение транспорта

FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по рф, но решение должен принять Белый дом

FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по рф, но решение должен принять Белый дом

FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по рф, но решение должен принять Белый дом

FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по рф, но решение должен принять Белый дом

лавров заявил, что действия НАТО в Арктике представляют "прямую угрозу" для рф

лавров заявил, что действия НАТО в Арктике представляют "прямую угрозу" для рф

лавров заявил, что действия НАТО в Арктике представляют "прямую угрозу" для рф

лавров заявил, что действия НАТО в Арктике представляют "прямую угрозу" для рф