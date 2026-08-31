В Киевской области на автодороге М-06 Киев — Чоп ограничили движение транспорта
Киев • УНН
На трассе М-06 Киев — Чоп с 23-го километра ограничили движение в направлении Киева. Водителям предложили два маршрута объезда.
В Киевской области частично ограничено движение транспорта на автодороге М-06 Киев — Чоп. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет УНН.
Начиная с 23-го км автодороги М-06 Киев — Чоп в направлении Киева движение транспорта временно ограничено
Объезд в направлении Киева осуществляется по следующим маршрутам:
- на 23-м км М-06 Киев — Чоп через населённые пункты Дмитровка, Забучье, Буча, Гостомель.
- на 30-м км М-06 Киев — Чоп через населённые пункты Шпитьки, Лычанка, Гнатовка, Белогородка.
Учитывайте эту информацию при выборе маршрута следования.
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