Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються

В Україні контроль за переміщенням зброї, зокрема гранат, з прифронтових областей здійснюється через посилене патрулювання та роботу блокпостів. Правоохоронці продовжують роботу над посиленням кримінальної відповідальності та впровадженням сучасних технологій контролю, зокрема цифрових реєстрів зброї. Про це журналісту УНН повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції у відповідь на запит.

Як правоохоронці контролюють обіг зброї, зокрема, гранат

Станом на вересень 2025 року Національна поліція України, у взаємодії з іншими правоохоронними органами, здійснює комплекс заходів, спрямованих на посилення контролю за обігом зброї, зокрема таких небезпечних елементів, як гранати. Питання незаконного переміщення зброї з районів бойових дій та прифронтових територій до інших регіонів держави залишається одним із пріоритетних у діяльності правоохоронної системи - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що Національною поліцією України з метою підвищення ефективності виявлення, вилучення та недопущення поширення зброї у 2024-2025 роках реалізовано низку оперативно-профілактичних заходів, зокрема масштабні спецоперації, під час яких по всій території держави одночасно проведено сотні обшуків.

Контроль за переміщенням зброї з прифронтових областей здійснюється через посилене патрулювання та роботу блокпостів. Паралельно ведеться роз’яснювальна робота серед цивільного населення - інформаційна кампанія МВС, НПУ "Прихована зброя - прихована небезпека", реалізована спільно з ОБСЄ, охопила понад 10 мільйонів громадян - інформує Нацполіція.

Зазначається, що основна мета кампанії - спонукати населення до добровільного декларування зброї та поінформувати про кримінальну відповідальність за її незаконне зберігання.

Декларування вогнепальної зброї в Україні

Нацполіція повідомляє, що водночас, із 25 листопада 2024 року в Україні запроваджено процедуру легалізації зброї, завдяки якій громадяни мають змогу задекларувати зброю, що перебуває у них на зберіганні. Цей крок дозволив вже за кілька місяців вивести з незаконного обігу понад 11 тисяч одиниць зброї та майже 5,5 мільйонів боєприпасів.

МВС та Національна поліція продовжують роботу над удосконаленням нормативно-правової бази, посиленням кримінальної відповідальності, а також впровадженням сучасних технологій контролю, зокрема цифрових реєстрів зброї. Таким чином, зусилля правоохоронних органів сконцентровані на комплексному вирішенні проблеми незаконного обігу зброї, де поєднуються оперативні дії, правове регулювання та інформування населення - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що це має на меті не лише мінімізувати ризики злочинів, пов’язаних із використанням зброї, але й забезпечити стабільність та безпеку у регіонах України.

Додамо

У січні цього року в Нацполіції повідомляли, що правоохоронцями на постійній основі вживаються заходи щодо недопущення витоку вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин з територій, на яких ведуться бойові дії, до інших регіонів України. Цілодобово функціонує 270 блокпостів із залученням військовослужбовців.

Інциденти з гранатами по Україні

Зокрема, протягом 2024 року була не одна новина в ЗМІ, соцмережах про застосування, вибухи гранат в різних містах. Зокрема, 7 липня повідомлялося, що у Луцьку невідомий чоловік з вікна автомобіля кинув у людей гранату.

Влітку на дитячому майданчику в Гостомелі, що в Київській області, діти знайшли гранату.

У 2025 році інцидентів із зброєю, зокрема гранатами продовжуються.

Наприклад, у квітні цього року у Подільському районі Києва чоловік скинув з вікна квартири гранату, яка вибухнула на даху автомобіля. Його було затримано.

28 липня в Центрально-Міському районі Кривого Рогу чоловік через ревнощі під час сварки вдома кинув в кімнаті гранату Ф-1, внаслідок якої жінка отримала тілесні ушкодження. Після цього чоловік застосував другу гранату, від вибуху якої загинув на місці.

У Тернополі стався вибух гранати: двоє загиблих

У Черкасах в серпні чоловік влаштував стрілянину у ресторані швидкого харчування "МакДональдз". Чоловіка затримали та госпіталізували, адже він отримав поранення внаслідок своїх дій. Як стало відомо УНН з власних джерел у поліції - затриманим виявився військовослужбовець, якій перебував у СЗЧ.