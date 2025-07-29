У Кривому Розі чоловік кинув гранату у дружину через ревнощі: жінка поранена, зловмисник загинув

28 липня в Центрально-Міському районі Кривого Рогу чоловік через ревнощі кинув у будинку дві гранати. Внаслідок вибуху 45-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована, а 49-річний чоловік загинув на місці. За фактом замаху на вбивство поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомило Криворізьке районне управління поліції, передає УНН.

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Як вказали правоохоронці, подія сталася 28 липня близько 17:00 в одному із приватних будинків у Центрально-Міському районі міста.

Під час конфлікту через ревнощі чоловік потерпілої кинув в кімнаті гранату Ф-1, внаслідок якої жінка отримала тілесні ушкодження. Після цього чоловік застосував другу гранату, від вибуху якої загинув на місці. 45-річну жінку з численними травмами госпіталізували до лікарні - ідеться у дописі.

У поліції додали, що за цим фактом слідчі внесли відомості до ЕРДР за статтею "замах на умисне вбивство".

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