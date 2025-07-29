В Кривом Роге мужчина бросил гранату в жену из-за ревности: женщина ранена, злоумышленник погиб

$41.800.02
48.700.28
ukenru
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
14:15 • 6008 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
12:17 • 20695 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
11:49 • 63954 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
09:21 • 29525 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 47890 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 133217 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 59712 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 69060 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 193429 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 86648 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
77%
742мм
Популярные новости
Украина переживает самый тяжелый этап войны, россияне приближаются к ключевым городам на востоке - CNN29 июля, 08:39 • 65897 просмотра
Авиаудар рф по колонии: Минюст уточнил, что погибли 16 осужденных, 44 ранены09:49 • 62888 просмотра
Враг нанес смертоносный удар по Харьковской области, когда люди пришли за гуманитарной помощью - ГСЧС11:23 • 28794 просмотра
кремль отреагировал на ультиматум Трампа о сокращении срока соглашения с 50 до 10 дней11:27 • 39223 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать12:38 • 36499 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать12:38 • 36802 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
Эксклюзив
11:49 • 63955 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 133218 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 193429 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 156015 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Си Цзиньпин
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Китай
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 114214 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 167158 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 102673 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 99595 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 93048 просмотра
Актуальное
Х-101
Дія (сервис)
Truth Social
Серия Airbus A320
Dragon 2

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в жену из-за ревности: женщина ранена, злоумышленник погиб

Киев • УНН

 • 148 просмотра

В Кривом Роге мужчина бросил две гранаты в жену из-за ревности. 45-летняя женщина получила ранения, а 49-летний мужчина погиб на месте.

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в жену из-за ревности: женщина ранена, злоумышленник погиб

28 июля в Центрально-Городском районе Кривого Рога мужчина из-за ревности бросил в доме две гранаты. В результате взрыва 45-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована, а 49-летний мужчина погиб на месте. По факту покушения на убийство полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщило Криворожское районное управление полиции, передает УНН.

Подробности

Как указали правоохранители, происшествие произошло 28 июля около 17:00 в одном из частных домов в Центрально-Городском районе города.

Во время конфликта из-за ревности муж потерпевшей бросил в комнате гранату Ф-1, в результате которой женщина получила телесные повреждения. После этого мужчина применил вторую гранату, от взрыва которой погиб на месте. 45-летнюю женщину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу

- говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по статье "покушение на умышленное убийство". 

В Никополе мужчина бросил гранату в таксиста: поврежден автомобиль25.07.25, 22:07 • 3986 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Кривой Рог
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9