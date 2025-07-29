В Кривом Роге мужчина бросил гранату в жену из-за ревности: женщина ранена, злоумышленник погиб

28 июля в Центрально-Городском районе Кривого Рога мужчина из-за ревности бросил в доме две гранаты. В результате взрыва 45-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована, а 49-летний мужчина погиб на месте. По факту покушения на убийство полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщило Криворожское районное управление полиции, передает УНН.

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Как указали правоохранители, происшествие произошло 28 июля около 17:00 в одном из частных домов в Центрально-Городском районе города.

Во время конфликта из-за ревности муж потерпевшей бросил в комнате гранату Ф-1, в результате которой женщина получила телесные повреждения. После этого мужчина применил вторую гранату, от взрыва которой погиб на месте. 45-летнюю женщину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по статье "покушение на умышленное убийство".

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