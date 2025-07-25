В Никополе мужчина бросил гранату в таксиста: поврежден автомобиль

В Никополе Днепропетровской области между 48-летним мужчиной и водителем такси произошел конфликт, в результате чего мужчина бросил в сторону автомобиля, в котором сидел таксист, гранату. В результате разрыва боеприпаса, к счастью, никто не пострадал. Повреждения получило транспортное средство. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает УНН.

25 июля около 17:40 в полицию поступило сообщение о взрыве на одной из улиц города. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Никопольского районного управления полиции. Полицейские установили, что между 48-летним мужчиной и водителем такси произошел конфликт. Фигурант вышел из авто, а через некоторое время вернулся и бросил в сторону автомобиля, в котором сидел таксист, гранату - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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