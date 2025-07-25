У Нікополі чоловік кинув гранату в таксиста: пошкоджень зазнав автомобіль

У Нікополі на Дніпропетровщині між 48-річним чоловіком та водієм таксі стався конфлікт, внаслідок чого чоловік кинув у бік автівки, в якій сидів таксист, гранату. Внаслідок розриву боєприпасу, на щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнав транспортний засіб. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, передає УНН.

25 липня близько 17:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць міста. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Нікопольського районного управління поліції. Поліцейські встановили, що між 48-річним чоловіком та водієм таксі стався конфлікт. Фігурант вийшов з авто, а через деякий час повернувся та кинув в бік автівки, в якій сидів таксист, гранату - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці вилучили речові докази з місця події. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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