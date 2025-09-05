Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются

В Украине контроль за перемещением оружия, в частности гранат, из прифронтовых областей осуществляется через усиленное патрулирование и работу блокпостов. Правоохранители продолжают работу над усилением уголовной ответственности и внедрением современных технологий контроля, в частности цифровых реестров оружия. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции в ответ на запрос.

Как правоохранители контролируют оборот оружия, в частности, гранат

По состоянию на сентябрь 2025 года Национальная полиция Украины, во взаимодействии с другими правоохранительными органами, осуществляет комплекс мер, направленных на усиление контроля за оборотом оружия, в частности таких опасных элементов, как гранаты. Вопрос незаконного перемещения оружия из районов боевых действий и прифронтовых территорий в другие регионы государства остается одним из приоритетных в деятельности правоохранительной системы - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что Национальной полицией Украины с целью повышения эффективности выявления, изъятия и недопущения распространения оружия в 2024-2025 годах реализован ряд оперативно-профилактических мероприятий, в частности масштабные спецоперации, во время которых по всей территории государства одновременно проведены сотни обысков.

Контроль за перемещением оружия из прифронтовых областей осуществляется через усиленное патрулирование и работу блокпостов. Параллельно ведется разъяснительная работа среди гражданского населения - информационная кампания МВД, НПУ "Скрытое оружие - скрытая опасность", реализованная совместно с ОБСЕ, охватила более 10 миллионов граждан - информирует Нацполиция.

Отмечается, что основная цель кампании - побудить население к добровольному декларированию оружия и проинформировать об уголовной ответственности за его незаконное хранение.

Декларирование огнестрельного оружия в Украине

Нацполиция сообщает, что одновременно, с 25 ноября 2024 года в Украине введена процедура легализации оружия, благодаря которой граждане имеют возможность задекларировать оружие, находящееся у них на хранении. Этот шаг позволил уже за несколько месяцев вывести из незаконного оборота более 11 тысяч единиц оружия и почти 5,5 миллионов боеприпасов.

МВД и Национальная полиция продолжают работу над усовершенствованием нормативно-правовой базы, усилением уголовной ответственности, а также внедрением современных технологий контроля, в частности цифровых реестров оружия. Таким образом, усилия правоохранительных органов сконцентрированы на комплексном решении проблемы незаконного оборота оружия, где сочетаются оперативные действия, правовое регулирование и информирование населения - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что это имеет целью не только минимизировать риски преступлений, связанных с использованием оружия, но и обеспечить стабильность и безопасность в регионах Украины.

Добавим

В январе этого года в Нацполиции сообщали, что правоохранителями на постоянной основе принимаются меры по недопущению утечки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с территорий, на которых ведутся боевые действия, в другие регионы Украины. Круглосуточно функционирует 270 блокпостов с привлечением военнослужащих.

Инциденты с гранатами по Украине

В частности, в течение 2024 года была не одна новость в СМИ, соцсетях о применении, взрывах гранат в разных городах. В частности, 7 июля сообщалось, что в Луцке неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату.

Летом на детской площадке в Гостомеле, что в Киевской области, дети нашли гранату.

В 2025 году инциденты с оружием, в частности гранатами продолжаются.

Например, в апреле этого года в Подольском районе Киева мужчина сбросил из окна квартиры гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля. Он был задержан.

28 июля в Центрально-Городском районе Кривого Рога мужчина из-за ревности во время ссоры дома бросил в комнате гранату Ф-1, в результате которой женщина получила телесные повреждения. После этого мужчина применил вторую гранату, от взрыва которой погиб на месте.

В Тернополе произошел взрыв гранаты: двое погибших

В Черкассах в августе мужчина устроил стрельбу в ресторане быстрого питания "МакДональдз". Мужчину задержали и госпитализировали, так как он получил ранения в результате своих действий. Как стало известно УНН из собственных источников в полиции - задержанным оказался военнослужащий, который находился в СОЧ.