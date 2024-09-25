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На Київщині 21 родина переселенців отримала житло в спеціальному Містечку Хансена - ОВА

На Київщині 21 родина переселенців отримала житло в спеціальному Містечку Хансена - ОВА

Київ • УНН

 • 32612 перегляди

На Київщині 21 родина ВПО отримала ключі від нових осель в Містечку Хансена. Унікальний житловий комплекс, побудований американським меценатом, розрахований на 421 родину і має всю необхідну інфраструктуру.

На Київщині 21 родина внутрішньо переміщених осіб сьогодні отримала ключі від нових осель в Містечку Хансена. Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

За його словами, це унікальний житловий комплекс, побудований американським меценатом Деллом Лоєм Хансеном.

На сьогодні в Містечку вже мешкає 321 родина – це понад 1300 осіб, із них 9 – дитячі будинки сімейного типу із Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Сумської та Харківської областей. Тут безкоштовно проживають люди, які через російських окупантів змушені були покинути свої домівки. Насамперед це багатодітні родини, родини військових, люди з інвалідністю 

- розповів Кравченко. 

Він зауважив, що комплекс розрахований на  розрахований на 421 родину. Це 57 індивідуальних житлових будинків, 30 багатоквартирних будинків на 352 квартири, а також 12 квартир для дитячих будинків сімейного типу.

За словами голови КОВА, кожна селя облаштована всіма необхідними меблями, посудом, технікою.

В містечку вже майже 500 дітей. Для їхнього дозвілля є гуртки, ігрові та спортивні майданчики. Згодом тут має бути і школа. Будівництво вже стартувало

- розповідає Кравченко. 

Також він відзначив, що тут є все для дозвілля мешканців: відкритий літній басейн, тренажерний та спортивні зали, тераса для відпочинку, кафе, дитячий садочок, салон краси та аптечний кіоск.

Крім того, щоб під час повітряної тривоги всі були у безпеці тут облаштували 12 укриттів. 

Коли вручав ключі двом родинам, побажав, щоб з сьогоднішнього дня в їхньому житті було якомога більше приємних моментів. І звичайно якомога швидшої перемоги всім нам! Вдячний Деллу Лою Хансену за колосальну допомогу. Такими проєктами ми повертаємо віру в майбутнє людям, чиє життя зруйнували російські окупанти. Київська ОДА була і залишається надійним партнером і всіляко підтримуватиме реалізацію подібних проєктів

- заявив голова КОВА. 

У Гостомелі коштом UNITED24 відновили зруйнований росіянами багатоквартирний будинок: відео25.09.24, 13:34 • 15307 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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