На Киевщине 21 семья переселенцев получила жилье в специальном Городке Хансена - ОВА

На Киевщине 21 семья внутренне перемещенных лиц сегодня получила ключи от новых домов в Городке Хансена. Об этом заявил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По его словам, это уникальный жилой комплекс, построенный американским меценатом Деллом Лоем Хансеном.

На сегодня в Городке уже живет 321 семья - это более 1300 человек, из них 9 - детские дома семейного типа из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Сумской и Харьковской областей. Здесь бесплатно проживают люди, которые из-за российских оккупантов вынуждены были покинуть свои дома. Прежде всего это многодетные семьи, семьи военных, люди с инвалидностью

Он отметил, что комплекс рассчитан на рассчитан на 421 семью. Это 57 индивидуальных жилых домов, 30 многоквартирных домов на 352 квартиры, а также 12 квартир для детских домов семейного типа.

По словам председателя КОВА, каждая селя обустроена всей необходимой мебелью, посудой, техникой.

В городке уже почти 500 детей. Для их досуга есть кружки, игровые и спортивные площадки. Со временем здесь должна быть и школа. Строительство уже стартовало

Также он отметил, что здесь есть все для досуга жителей: открытый летний бассейн, тренажерный и спортивные залы, терраса для отдыха, кафе, детский сад, салон красоты и аптечный киоск.

Кроме того, чтобы во время воздушной тревоги все были в безопасности здесь обустроили 12 укрытий.

Когда вручал ключи двум семьям, пожелал, чтобы с сегодняшнего дня в их жизни было как можно больше приятных моментов. И конечно как можно скорейшей победы всем нам! Благодарен Деллу Лою Хансену за колоссальную помощь. Такими проектами мы возвращаем веру в будущее людям, чью жизнь разрушили российские оккупанты. Киевская ОГА была и остается надежным партнером и всячески будет поддерживать реализацию подобных проектов