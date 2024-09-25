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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине 21 семья переселенцев получила жилье в специальном Городке Хансена - ОВА

На Киевщине 21 семья переселенцев получила жилье в специальном Городке Хансена - ОВА

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 16:25  •  880 просмотра

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На Киевщине 21 семья ВПЛ получила ключи от новых домов в Городке Хансена. Уникальный жилой комплекс, построенный американским меценатом, рассчитан на 421 семью и имеет всю необходимую инфраструктуру.

На Киевщине 21 семья внутренне перемещенных лиц сегодня получила ключи от новых домов в Городке Хансена. Об этом заявил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По его словам, это уникальный жилой комплекс, построенный американским меценатом Деллом Лоем Хансеном.

На сегодня в Городке уже живет 321 семья - это более 1300 человек, из них 9 - детские дома семейного типа из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Сумской и Харьковской областей. Здесь бесплатно проживают люди, которые из-за российских оккупантов вынуждены были покинуть свои дома. Прежде всего это многодетные семьи, семьи военных, люди с инвалидностью 

- рассказал Кравченко. 

Он отметил, что комплекс рассчитан на  рассчитан на 421 семью. Это 57 индивидуальных жилых домов, 30 многоквартирных домов на 352 квартиры, а также 12 квартир для детских домов семейного типа.

По словам председателя КОВА, каждая селя обустроена всей необходимой мебелью, посудой, техникой.

В городке уже почти 500 детей. Для их досуга есть кружки, игровые и спортивные площадки. Со временем здесь должна быть и школа. Строительство уже стартовало

- рассказывает Кравченко. 

Также он отметил, что здесь есть все для досуга жителей: открытый летний бассейн, тренажерный и спортивные залы, терраса для отдыха, кафе, детский сад, салон красоты и аптечный киоск.

Кроме того, чтобы во время воздушной тревоги все были в безопасности здесь обустроили 12 укрытий. 

Когда вручал ключи двум семьям, пожелал, чтобы с сегодняшнего дня в их жизни было как можно больше приятных моментов. И конечно как можно скорейшей победы всем нам! Благодарен Деллу Лою Хансену за колоссальную помощь. Такими проектами мы возвращаем веру в будущее людям, чью жизнь разрушили российские оккупанты. Киевская ОГА была и остается надежным партнером и всячески будет поддерживать реализацию подобных проектов

- заявил председатель КОВА. 

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Владимир Омельченко

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