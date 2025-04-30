Рада дозволила начальникам військових адміністрацій змінювати їхні назви
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт Зеленського, що дозволяє начальникам військових адміністрацій змінювати назви. Це стосується адміністрацій, чиї назви пов'язані з перейменованими населеними пунктами.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт Президента України Володимира Зеленського, за яким рішення щодо зміни найменування військової адміністрації населеного пункту приймається начальником відповідної військової адміністрації. Про це пише УНН з посилання на картку законопроєкту №13175 на сайті парламенту.
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"Закон прийнято", - ідеться в картці законопроєкту.
Відповідно до законопроєкту, найменування військових адміністрацій населених пунктів є похідними від назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
"Перейменування адміністративно-територіальної одиниці є підставою для зміни найменування відповідної військової адміністрації населеного пункту. Рішення щодо зміни найменування військової адміністрації населеного пункту приймається начальником відповідної військової адміністрації населеного пункту", - ідеться в законопроєкті.
У пояснювальній записці вказується, що станом на 27 січня 2025 року в Україні в установленому порядку утворено понад 190 військових адміністрацій населених пунктів.
Зазначається, що постановою ВР № 3984-IX "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" було перейменовано окремі населені пункти і райони.
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"У зв'язку з таким перейменуванням потребує вирішення питання щодо зміни найменувань утворених указами Президента України військових адміністрацій населених пунктів, які розташовані в межах перейменованих адміністративно-територіальних одиниць", - ідеться в документі.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови, подану Президентом України Володимиром Зеленським, за якою начальник Гостомельської селищної військової адміністрації виконуватиме повноваження селищного голови Гостомеля Юрія Прилипка, який був вбитий окупантами в 2022 році.