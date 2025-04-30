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Рада разрешила начальникам военных администраций менять их названия

Киев • УНН

 • 2728 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект Зеленского, позволяющий начальникам военных администраций менять названия. Это касается администраций, чьи названия связаны с переименованными населенными пунктами.

Рада разрешила начальникам военных администраций менять их названия

Верховная Рада приняла в целом законопроект Президента Украины Владимира Зеленского, по которому решение об изменении наименования военной администрации населенного пункта принимается начальником соответствующей военной администрации. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13175 на сайте парламента.

Детали

"Закон принят", - говорится в карточке законопроекта.

В соответствии с законопроектом, наименования военных администраций населенных пунктов являются производными от названий соответствующих административно-территориальных единиц.

"Переименование административно-территориальной единицы является основанием для изменения наименования соответствующей военной администрации населенного пункта. Решение об изменении наименования военной администрации населенного пункта принимается начальником соответствующей военной администрации населенного пункта", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке указывается, что по состоянию на 27 января 2025 года в Украине в установленном порядке образовано более 190 военных администраций населенных пунктов.

Отмечается, что постановлением ВР № 3984-IX "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов" были переименованы отдельные населенные пункты и районы.

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"В связи с таким переименованием требует решения вопрос об изменении наименований образованных указами Президента Украины военных администраций населенных пунктов, расположенных в пределах переименованных административно-территориальных единиц", - говорится в документе.

Напомним

Верховная Рада приняла проект постановления, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским, по которому начальник Гостомельской поселковой военной администрации будет исполнять полномочия поселкового головы Гостомеля Юрия Прилипко, который был убит оккупантами в 2022 году.

Павел Башинский

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