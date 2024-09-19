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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 12:09  •  141083 просмотра

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Парламент принял постановление о переименовании 327 населенных пунктов с российскими и советскими названиями. Изменены названия 10 городов, многочисленных поселков и сел в разных областях Украины.

Сегодня во время пленарного заседания народные избранники приняли постановление о переименовании 327 населенных пунктов. Документ набрал 281 голос, пишет УНН

Как пояснил нардеп Ярослав Железняк, переименовываются названия населенных пунктов, которые содержат российские и советские нарративы или русифицированные названия. 

Итак, какие города вскоре получат новые названия: 

Днепропетровская область 

  • город Новомосковск Новомосковского района на город Самар;
  • город Першотравенск Синельниковского района на город Шахтерское;

Луганская область 

  • город Первомайск Алчевского района на город Сокологорск;
  • город Молодогвардейск Луганского района на город Атамановка;
  • город Северодонецк Северодонецкого района на город Северодонецк;

Львовская область

  • город Червоноград Червоноградского района на город Шептицкий; 

Сумская область

  • город Дружба Шосткинского района на город Хутор-Михайловский; 

Харьковская область 

  • город Красноград Красноградского района на город Берестин;
  • город Первомайский Лозовского района на город Златополь;

Черкасская область

  • город Ватутино Звенигородского района на город Багачево; 

Сподіваюся, в питанні перейменування Броварів остаточно поставлено крапку, назва міста залишається незмінною – Ігор Сапожко 19 сентября 2024, 10:09 • 10580 просмотров

Переименован и целый ряд поселков. Так, в Винницкой области поселок Пестеля Тульчинского района переименован в поселок Кильтява, а поселок Первомайское Хмельницкого района в поселок Постолово; 

в Днепропетровской области: поселок Горького Днепровского района на поселок Титорово; поселок Красный Запорожец Криворожского района на поселок Вольный Запорожец; поселок Гвардейское Новомосковского района на поселок Заречное; поселок Юрьевка Павлоградского района на поселок Юрьевка; поселок Илларионово Синельниковского района на поселок Яворницкое; поселок Первомайское Синельниковского района на поселок Добрычи; 

в Донецкой области: поселок Петровка Бахмутского района на поселок Новоспасское; поселок Московское Горловского района на поселок Куликовское; поселок Кутейниково Донецкого района на поселок Попова Балка; поселок Новомосковское Донецкого района на поселок Тихое; поселок Андреевка Краматорского района на поселок Сухановка; поселок Никольское Мариупольского района на поселок Никольское; поселок Восход Покровского района на поселок Восточное; поселок Желанное Покровского района на поселок Благодатное; поселок Красноярское Покровского района на поселок Черниговка; поселок Ласточкино Покровского района на поселок Криничное; поселок Надеждинка Покровского района на поселок Надеевка; поселок Первое Мая Покровского района на поселок Леонтовичи; поселок Пушкино Покровского района на поселок Чумацкое; поселок Северное Покровского района на поселок Северное; 

в Житомирской области: поселок Первомайское Бердичевского района на поселок Лебединское; поселок Першотравенск Звягельского района на поселок Порцеляновое; поселок Первомайское Коростенского района на поселок Кварцитное;

 в Запорожской области: поселок Максима Горького Мелитопольского района на поселок Кошевое; поселок Победное Мелитопольского района на поселок Сечевое; 

в Кировоградской области: поселок Елизаветградка Кропивницкого района на поселок Гайдамацкое; поселок Новгородка Кропивницкого района на поселок Каменец; поселок Первомайское Кропивницкого района на поселок Пелагеевка; поселок Балаховка Александрийского района на поселок Ингулецкое; 

в Луганской области: поселок Комиссаровка Алчевского района на поселок Голубовка; поселок Краснодарский Должанского района на поселок Пограничное; поселок Челюскинец Луганского района на поселок Титаренково; поселок Новопсков Старобельского района на поселок Айдар; в Николаевской области: поселок Грейгово Николаевского района на поселок Миролюбово; 

в Одесской области: поселок Петровка Березовского района на поселок Буялык; поселок Березино Болградского района на поселок Соборное; поселок Бородино Болградского района на поселок Буджак; поселок Тарутино Болградского района на поселок Бессарабское; поселок Суворово Измаильского района на поселок Катлабуг; 

в Полтавской области: поселок Декабристов Миргородского района на поселок Мирное; 

в Сумской области: поселок Питомник Конотопского района на поселок Садовое; 

в Харьковской области: поселок Горького Богодуховского района на поселок Счастливое; поселок Первомайское Богодуховской городской территориальной громады Богодуховского района на поселок Мандричино; поселок Первомайское Золочевской поселковой территориальной громады Богодуховского района на поселок Родное; поселок Первомайское Изюмского района на поселок Степы; поселок Панютино Лозовского района на поселок Лимановка; поселок Первомайское Харьковского района на поселок Научное; поселок Чкаловское Чугуевского района на поселок Пролесное; 

в Херсонской области: поселок Коммунарское Генического района на поселок Казацкое; поселок Питомник Каховского района на поселок Чумацкое; поселок Первомайское Херсонского района на поселок Несокрушимое; поселок Пойма Херсонского района на поселок Заплава.

Переименованы и села, так на карте Украины уже вскоре должны появиться, в частности, такие села как Новый Коврай, Осавульское, Гудзовка, Зморшки, Чумаки, Сябры, казацкая Слобода, Великан, Бардаковка, Гниловоды, Лебединый Бобрик, Масонов, Молдованка, Болгарка, Мильярдовка, Новый Париж, Дикий Хутор, Великозаболотное, Тихий Став, Иордановка, Кизя, Станция Ташлык, Афины и другие.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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