Надеюсь, в вопросе переименования Броваров окончательно поставлена точка, название города остается неизменным - Игорь Сапожко

Бровары отсутствуют в списке из более чем 300 населенных пунктов, которые своим решением 19 сентября переименовала Верховная Рада. Название города остается неизменным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Детали

Только что Верховная Рада приняла постановление об изменении названий 327 населенных пунктов в Украине. Броваров в списке городов, подлежащих переименованию нет. А значит, название нашего города остается неизменным - Бровары! Надеюсь, что на этом в вопросе о переименовании Броваров окончательно поставлена точка - написал Игорь Сапожко.

Напомним,

19 сентября в рамках декоммунизации Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в Украине.

Дополнительно

Постановление о переименовании Броваров в Бровары ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции «Голос» Романом Лозинским.

Жители Броваров не поддерживают инициативу Верховной Рады изменить название их города на Бровары. Об этом свидетельствует опрос, который журналисты УНН провели на улицах города.

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли обращение к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровары.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название «Бровары» является историческим, и его надо сохранить.