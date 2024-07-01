"А де вони відкопали, що Броварі?": що мешканці Броварів думають про ініціативу перейменування міста (відео)
Київ • УНН
Жителі Броварів не в захваті від ініціативи Верховної Ради перейменувати їхнє місто на Броварі. Про це свідчать результати опитування, проведеного журналістами УНН.
Жителів Броварів не підтримують ініціативу Верховної Ради змінити назву їхнього міста на Броварі. Про це свідчить опитування, яке журналісти УНН провели на вулицях Броварів.
Про те, що у Верховній Раді зареєстрована постанова про перейменування Броварів на Броварі у місту-супутнику Києва знають не тільки дорослі, але й навіть маленькі жителі.
Але, практично усі люди, з якими поспілкувалися журналісти УНН, не у захваті від такої законодавчої ініціативи народних обранців.
Зокрема, люди не розуміють звідки, власне, взялася назва "Броварі", яка до того ж ще й не надто гарно звучить.
Люди говорять, що нардепам просто немає чим зайнятися. А такі суперечливі перейменування зараз точно не на часі. До того ж перейменування міста потягне за собою додаткові фінансові витрати.
Контекст
Ініціатором перейменування виступає депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський, який до Броварів жодного відношення не має.
За перейменування виступає Національна комісія зі стандартів державної мови.
Профільний комітет Верховної ради рекомендував прийняти постанову в цілому.
Водночас, виконавчий комітет Броварської міської ради надіслав до комітету листа, у якому не підтримав ідею перейменування міста.