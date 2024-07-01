"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Киев • УНН
Жители Броваров не в восторге от инициативы Верховной Рады переименовать их город в Бровари. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного журналистами УНН.
Жители Броваров не поддерживают инициативу Верховной Рады изменить название их города на Бровари. Об этом свидетельствует опрос, который журналисты УНН провели на улицах Броваров.
О том, что в Верховной Раде зарегистрировано постановление о переименовании Броваров в Бровари в городе-спутнике Киева знают не только взрослые, но и даже маленькие жители.
Но, практически все люди, с которыми пообщались журналисты УНН, не в восторге от такой законодательной инициативы народных избранников.
В частности, люди не понимают откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое к тому же еще и не слишком хорошо звучит.
Люди говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые переименования сейчас точно не ко времени. К тому же переименование города повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.
Контекст
Инициатором переименования выступает депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский, который к Броварам никакого отношения не имеет.
За переименование выступает Национальная комиссия по стандартам государственного языка.
Профильный комитет Верховной рады рекомендовал принять постановление в целом.
В то же время, исполнительный комитет Броварского городского совета направил в комитет письмо, в котором не поддержал идею переименования города.