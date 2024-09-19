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Сподіваюся, в питанні перейменування Броварів остаточно поставлено крапку, назва міста залишається незмінною – Ігор Сапожко

Сподіваюся, в питанні перейменування Броварів остаточно поставлено крапку, назва міста залишається незмінною – Ігор Сапожко

Київ • УНН

 • 15184 перегляди

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів, але Бровари не входять до цього списку. Міський голова Ігор Сапожко підтвердив, що назва міста залишається незмінною.

Бровари відсутні у списку з більш ніж 300 населених пунктів, які своїм рішенням 19 вересня перейменувала Верховна Рада. Назва міста залишається незмінною. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

Деталі

Щойно Верховна Рада ухвалила постанову про зміну назв 327 населених пунктів в Україні. Броварів у списку міст, що підлягають перейменуванню немає. А отже, назва нашого міста лишається незмінною - Бровари! Сподіваюся, що на цьому в питанні про перейменування Броварів остаточно поставлено крапку

- написав Ігор Сапожко.

Нагадаємо

19 вересня в рамках декомунізації Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні.

Додатково

Постанову про перейменування Броварів на Броварі раніше зареєструвала група народних депутатів на чолі з представником фракції "Голос" Романом Лозинським.

Жителі Броварів не підтримують ініціативу Верховної Ради змінити назву їхнього міста на Броварі. Про це свідчить опитування, яке журналісти УНН провели на вулицях міста.

На позачерговій сесії депутати Броварської міської ради майже одноголосно ухвалили звернення до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з клопотанням не виносити на розгляд проєкт постанови про перейменування Броварів на Броварі.

За словами міського голови Броварів Ігоря Сапожка, є три висновки наукових установ Національної академії наук України про те, що назва "Бровари" є історичною, і її треба зберегти.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоПолітикаКиївщина
natsionalna-akademiia-nauk-ukrainyНаціональна академія наук України
verkhovna-radaВерховна Рада
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
ukrainaУкраїна
brovaryБровари

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