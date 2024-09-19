Сподіваюся, в питанні перейменування Броварів остаточно поставлено крапку, назва міста залишається незмінною – Ігор Сапожко

Бровари відсутні у списку з більш ніж 300 населених пунктів, які своїм рішенням 19 вересня перейменувала Верховна Рада. Назва міста залишається незмінною. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

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Щойно Верховна Рада ухвалила постанову про зміну назв 327 населених пунктів в Україні. Броварів у списку міст, що підлягають перейменуванню немає. А отже, назва нашого міста лишається незмінною - Бровари! Сподіваюся, що на цьому в питанні про перейменування Броварів остаточно поставлено крапку