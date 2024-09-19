Історичне перейменування: які українські міста отримають нові назви

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55288 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 105538 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 144016 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118838 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110912 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114653 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140892 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75322 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83741 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178078 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 15015 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 26585 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 37582 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 18583 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 13089 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 144014 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140891 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178078 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516749 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596146 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6181 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33445 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33184 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35304 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59226 перегляди
Актуальне
Історичне перейменування: які українські міста отримають нові назви

Історичне перейменування: які українські міста отримають нові назви

Київ • УНН

 • 221787 перегляди

Парламент ухвалив постанову про перейменування 327 населених пунктів з російськими та радянськими назвами. Змінено назви 10 міст, численних селищ та сіл у різних областях України.

Сьогодні під час пленарного засідання народні обранці ухвалили постанову про перейменування 327 населених пунктів. Документ набрав 281 голос, пише УНН

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви. 

Отже, які міста незабаром отримають нові назви: 

Дніпропетровська область 

  • місто Новомосковськ Новомосковського району на місто Самар;
  • місто Першотравенськ Синельниківського району на місто Шахтарське;

Луганська область 

  • місто Первомайськ Алчевського району на місто Сокологірськ;
  • місто Молодогвардійськ Луганського району на місто Отаманівка;
  • місто Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району на місто Сіверськодонецьк;

Львівська область

  • місто Червоноград Червоноградського району на місто Шептицький; 

Сумська область

  • місто Дружба Шосткинського району на місто Хутір-Михайлівський; 

Харківська область 

  • місто Красноград Красноградського району на місто Берестин;
  • місто Первомайський Лозівського району на місто Златопіль;

Черкаська область

  • місто Ватутіне Звенигородського району на місто Багачеве; 

Сподіваюся, в питанні перейменування Броварів остаточно поставлено крапку, назва міста залишається незмінною – Ігор Сапожко 19.09.24, 13:09 • 15184 перегляди

Перейменовано і цілу низьку селищ. Так, у Вінницькій області селище Пестеля Тульчинського району перейменоване на селище Кільтява, а селище Первомайське Хмільницького району на селище Постолове; 

у Дніпропетровській області: селище Горького Дніпровського району на селище Титорове; селище Червоний Запорожець Криворізького району на селище Вільний Запорожець; селище Гвардійське Новомосковського району на селище Зарічне; селище Юр’ївка Павлоградського району на селище Юріївка; селище Іларіонове Синельниківського району на селище Яворницьке; селище Первомайське Синельниківського району на селище Добричі; 

у Донецькій області: селище Петрівка Бахмутського району на селище Новоспаське; селище Московське Горлівського району на селище Куликівське; селище Кутейникове Донецького району на селище Попова Балка; селище Новомосковське Донецького району на селище Тихе; селище Андріївка Краматорського району на селище Суханівка; селище Нікольське Маріупольського району на селище Микільське; селище Восход Покровського району на селище Східне; селище Желанне Покровського району на селище Благодатне; селище Красноярське Покровського району на селище Чернігівка; селище Ласточкине Покровського району на селище Криничне; селище Надеждинка Покровського району на селище Надіївка; селище Перше Травня Покровського району на селище Леонтовичі; селище Пушкіне Покровського району на селище Чумацьке; селище Сєверне Покровського району на селище Північне; 

у Житомирській області: селище Першотравневе Бердичівського району на селище Лебединське; селище Першотравенськ Звягельського району на селище Порцелянове; селище Першотравневе Коростенського району на селище Кварцитне;

 у Запорізькій області: селище Максима Горького Мелітопольського району на селище Кошове; селище Переможне Мелітопольського району на селище Січове; 

у Кіровоградській області: селище Єлизаветградка Кропивницького району на селище Гайдамацьке; селище Новгородка Кропивницького району на селище Кам’янець; селище Першотравневе Кропивницького району на селище Пелагеївка; селище Балахівка Олександрійського району на селище Інгулецьке; 

у Луганській області: селище Комісарівка Алчевського району на селище Голубівка; селище Краснодарський Довжанського району на селище Прикордонне; селище Челюскінець Луганського району на селище Титаренкове; селище Новопсков Старобільського району на селище Айдар; у Миколаївській області: селище Грейгове Миколаївського району на селище Миролюбове; 

у Одеській області: селище Петрівка Березівського району на селище Буялик; селище Березине Болградського району на селище Соборне; селище Бородіно Болградського району на селище Буджак; селище Тарутине Болградського району на селище Бессарабське; селище Суворове Ізмаїльського району на селище Катлабуг; 

у Полтавській області: селище Декабристів Миргородського району на селище Мирне; 

у Сумській області: селище Питомник Конотопського району на селище Садове; 

у Харківській області: селище Горького Богодухівського району на селище Щасливе; селище Першотравневе Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на селище Мандричине; селище Першотравневе Золочівської селищної територіальної громади Богодухівського району на селище Рідне; селище Першотравневе Ізюмського району на селище Степи; селище Панютине Лозівського району на селище Лиманівка; селище Першотравневе Харківського району на селище Наукове; селище Чкаловське Чугуївського району на селище Пролісне; 

у Херсонській області: селище Комунарське Генічеського району на селище Козацьке; селище Питомник Каховського району на селище Чумацьке; селище Первомайське Херсонського району на селище Незламне; селище Пойма Херсонського району на селище Заплава.

Перейменовано і села, так на мапі України вже незабаром мають з'явитися, зокрема, такі села як Новий Коврай, Осавульське, Ґудзівка, Зморшки, Чумаки, Сябри, козацька Слобода, Велетень, Бардаківка, Гниловоди, Лебединий Бобрик, Масонів, Молдованка, Болгарка, Мільярдівка, Новий Париж, Дикий Хутір, Великозаболотне, Тихий Став, Йорданівка, Кізя, Станція Ташлик, Афіни та інші.   

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітикаПублікації
kirovohradska-oblastКіровоградська область
kharkivska-oblastХарківська область
poltavska-oblastПолтавська область
odeska-oblastОдеська область
luhanska-oblastЛуганська область
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
zaporizka-oblastЗапорізька область
khersonska-oblastХерсонська область
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05