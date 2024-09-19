Історичне перейменування: які українські міста отримають нові назви

Сьогодні під час пленарного засідання народні обранці ухвалили постанову про перейменування 327 населених пунктів. Документ набрав 281 голос, пише УНН.

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви.

Отже, які міста незабаром отримають нові назви:

Дніпропетровська область

місто Новомосковськ Новомосковського району на місто Самар;

місто Першотравенськ Синельниківського району на місто Шахтарське;

Луганська область

місто Первомайськ Алчевського району на місто Сокологірськ;

місто Молодогвардійськ Луганського району на місто Отаманівка;

місто Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району на місто Сіверськодонецьк;

Львівська область

місто Червоноград Червоноградського району на місто Шептицький;

Сумська область

місто Дружба Шосткинського району на місто Хутір-Михайлівський;

Харківська область

місто Красноград Красноградського району на місто Берестин;

місто Первомайський Лозівського району на місто Златопіль;

Черкаська область

місто Ватутіне Звенигородського району на місто Багачеве;

Сподіваюся, в питанні перейменування Броварів остаточно поставлено крапку, назва міста залишається незмінною – Ігор Сапожко

Перейменовано і цілу низьку селищ. Так, у Вінницькій області селище Пестеля Тульчинського району перейменоване на селище Кільтява, а селище Первомайське Хмільницького району на селище Постолове;

у Дніпропетровській області: селище Горького Дніпровського району на селище Титорове; селище Червоний Запорожець Криворізького району на селище Вільний Запорожець; селище Гвардійське Новомосковського району на селище Зарічне; селище Юр’ївка Павлоградського району на селище Юріївка; селище Іларіонове Синельниківського району на селище Яворницьке; селище Первомайське Синельниківського району на селище Добричі;

у Донецькій області: селище Петрівка Бахмутського району на селище Новоспаське; селище Московське Горлівського району на селище Куликівське; селище Кутейникове Донецького району на селище Попова Балка; селище Новомосковське Донецького району на селище Тихе; селище Андріївка Краматорського району на селище Суханівка; селище Нікольське Маріупольського району на селище Микільське; селище Восход Покровського району на селище Східне; селище Желанне Покровського району на селище Благодатне; селище Красноярське Покровського району на селище Чернігівка; селище Ласточкине Покровського району на селище Криничне; селище Надеждинка Покровського району на селище Надіївка; селище Перше Травня Покровського району на селище Леонтовичі; селище Пушкіне Покровського району на селище Чумацьке; селище Сєверне Покровського району на селище Північне;

у Житомирській області: селище Першотравневе Бердичівського району на селище Лебединське; селище Першотравенськ Звягельського району на селище Порцелянове; селище Першотравневе Коростенського району на селище Кварцитне;

у Запорізькій області: селище Максима Горького Мелітопольського району на селище Кошове; селище Переможне Мелітопольського району на селище Січове;

у Кіровоградській області: селище Єлизаветградка Кропивницького району на селище Гайдамацьке; селище Новгородка Кропивницького району на селище Кам’янець; селище Першотравневе Кропивницького району на селище Пелагеївка; селище Балахівка Олександрійського району на селище Інгулецьке;

у Луганській області: селище Комісарівка Алчевського району на селище Голубівка; селище Краснодарський Довжанського району на селище Прикордонне; селище Челюскінець Луганського району на селище Титаренкове; селище Новопсков Старобільського району на селище Айдар; у Миколаївській області: селище Грейгове Миколаївського району на селище Миролюбове;

у Одеській області: селище Петрівка Березівського району на селище Буялик; селище Березине Болградського району на селище Соборне; селище Бородіно Болградського району на селище Буджак; селище Тарутине Болградського району на селище Бессарабське; селище Суворове Ізмаїльського району на селище Катлабуг;

у Полтавській області: селище Декабристів Миргородського району на селище Мирне;

у Сумській області: селище Питомник Конотопського району на селище Садове;

у Харківській області: селище Горького Богодухівського району на селище Щасливе; селище Першотравневе Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на селище Мандричине; селище Першотравневе Золочівської селищної територіальної громади Богодухівського району на селище Рідне; селище Першотравневе Ізюмського району на селище Степи; селище Панютине Лозівського району на селище Лиманівка; селище Першотравневе Харківського району на селище Наукове; селище Чкаловське Чугуївського району на селище Пролісне;

у Херсонській області: селище Комунарське Генічеського району на селище Козацьке; селище Питомник Каховського району на селище Чумацьке; селище Первомайське Херсонського району на селище Незламне; селище Пойма Херсонського району на селище Заплава.

Перейменовано і села, так на мапі України вже незабаром мають з'явитися, зокрема, такі села як Новий Коврай, Осавульське, Ґудзівка, Зморшки, Чумаки, Сябри, козацька Слобода, Велетень, Бардаківка, Гниловоди, Лебединий Бобрик, Масонів, Молдованка, Болгарка, Мільярдівка, Новий Париж, Дикий Хутір, Великозаболотне, Тихий Став, Йорданівка, Кізя, Станція Ташлик, Афіни та інші.