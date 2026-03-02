Трьом військовим рф оголосили підозру за розстріл мирного жителя у Гостомелі
Київ • УНН
Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом військовослужбовцям рф. Вони розстріляли беззбройного чоловіка в Гостомелі у березні 2022 року.
Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом військовослужбовцям рф, які у березні 2022 року, під час окупації Гостомеля, виконали злочинний наказ свого командира - убити цивільну людину. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного чоловіка, який був у цивільному одязі та не мав жодного стосунку до бойових дій. Окупанти зупинили його на вулиці та вистрілили з автоматичної зброї. Чоловік загинув на місці від поранення в голову.
Слідство встановило, що всі троє військових точно знали: перед ними був мирний житель.
Командира підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством. Підлеглі відповідатимуть за скоєння воєнного злочину групою осіб.
У межах розслідування проведено огляди місця події, низку судово-медичних та генетичних експертиз, ексгумацію, аналіз мобільних даних, допити свідків і впізнання.
У межах розслідування проведено огляди місця події, низку судово-медичних та генетичних експертиз, ексгумацію, аналіз мобільних даних, допити свідків і впізнання
Нагадаємо
Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що Спецтрибунал отримає всі докази з кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росіян. Це питання є стратегічним для України, щоб притягнути російську верхівку до відповідальності.