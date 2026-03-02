Трьом військовим рф оголосили підозру за розстріл мирного жителя у Гостомелі

$43.100.11
Ексклюзив
12:02 • 5210 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 13610 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 11124 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 36355 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 69624 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 64852 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69138 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75748 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75670 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 79040 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Популярнi новини
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 18550 перегляди
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві2 березня, 04:12 • 11529 перегляди
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів2 березня, 05:15 • 8880 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 25766 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 14401 перегляди
Публікації
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 7002 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 13610 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 128579 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 134281 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 115256 перегляди
УНН Lite
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 276 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 3282 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 69779 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 67484 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 62767 перегляди
Трьом військовим рф оголосили підозру за розстріл мирного жителя у Гостомелі

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом військовослужбовцям рф. Вони розстріляли беззбройного чоловіка в Гостомелі у березні 2022 року.

Трьом військовим рф оголосили підозру за розстріл мирного жителя у Гостомелі

Прокурори Київської обласної  прокуратури повідомили про  підозру трьом військовослужбовцям рф, які у березні 2022 року, під час окупації Гостомеля, виконали злочинний наказ свого командира - убити цивільну людину. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного чоловіка, який був у цивільному одязі та не мав жодного стосунку до бойових дій. Окупанти зупинили його на вулиці та вистрілили з автоматичної зброї. Чоловік загинув на місці від поранення в голову.

Слідство встановило, що всі троє військових точно знали: перед ними був мирний житель.

Командира підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством. Підлеглі відповідатимуть за скоєння воєнного злочину групою осіб.

У межах розслідування проведено огляди місця події, низку судово-медичних та генетичних експертиз, ексгумацію, аналіз мобільних даних, допити свідків і впізнання.

У межах розслідування проведено огляди місця події, низку судово-медичних та генетичних експертиз, ексгумацію, аналіз мобільних даних, допити свідків і впізнання

- йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що Спецтрибунал отримає всі докази з кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росіян. Це питання є стратегічним для України, щоб притягнути російську верхівку до відповідальності.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал
Воєнний стан
Війна в Україні
Гостомель