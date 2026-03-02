Троим военным РФ объявили подозрение за расстрел мирного жителя в Гостомеле
Киев • УНН
Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении троим военнослужащим рф. Они расстреляли безоружного мужчину в Гостомеле в марте 2022 года.
Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении трем военнослужащим РФ, которые в марте 2022 года, во время оккупации Гостомеля, выполнили преступный приказ своего командира - убить гражданского человека. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что командир штурмовой роты приказал подчиненным расстрелять безоружного мужчину, который был в гражданской одежде и не имел никакого отношения к боевым действиям. Оккупанты остановили его на улице и выстрелили из автоматического оружия. Мужчина погиб на месте от ранения в голову.
Следствие установило, что все трое военных точно знали: перед ними был мирный житель.
Командира подозревают в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Подчиненные будут отвечать за совершение военного преступления группой лиц.
В рамках расследования проведены осмотры места происшествия, ряд судебно-медицинских и генетических экспертиз, эксгумация, анализ мобильных данных, допросы свидетелей и опознания.
Напомним
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что Спецтрибунал получит все доказательства из уголовных производств по военным преступлениям россиян. Этот вопрос является стратегическим для Украины, чтобы привлечь российскую верхушку к ответственности.