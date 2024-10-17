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Командував операцією "Київ за три дні": російський генерал заочно отримав підозру

Київ • УНН

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Генерал-майор Володимир Селівьорстов отримав заочну підозру за командування операцією із захоплення Києва на початку війни. СБУ зібрала докази його участі в агресивній війні проти України.

Командував операцією "Київ за три дні": російський генерал заочно отримав підозру

Українські правоохоронці зібрали доказову базу на генерал-майора Володимира Селівьорстова – колишнього командира 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил рф. На початку повномасштабної війни він командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Деталі

За планом російського генштабу 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього селища. Інше угруповання військ зі складу дивізії Селівьорстова отримало наказ на захоплення Вишневого – ще одного населеного пункту передмістя столиці.

У разі успішного виконання завдань окупанти планували закріпитися в окупованих районах, створивши плацдарм для подальшого наступу на Київ.

Після підходу основних сил окупаційних угруповань рф рашисти мали штурмувати Київ і сподівалися його захопити.

Утім, військові Сил безпеки та оборони, у тому числі бійці СБУ, зірвали ворожі наміри. Спочатку українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель.

Потім захисники України знищили штаб окупантів у Бучанському районі, де перебував російський генерал разом із усім командним складом його дивізії.

Тоді Селівьорстов та його заступники отримали тяжкі поранення, після чого було віддано наказ на "евакуацію" ворожого угруповання.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селівьорстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця, додали в СБУ.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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