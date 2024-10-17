Командовал операцией "Киев за три дня": российский генерал заочно получил подозрение

Украинские правоохранители собрали доказательную базу на генерал-майора Владимира Селиверстова - бывшего командира 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил рф. В начале полномасштабной войны он командовал операцией по захвату Киева с северо-западного направления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По плану российского генштаба 24 февраля 2022 года десантные подразделения Селеверстова должны были взять под контроль аэродром в Гостомеле с последующей оккупацией всего поселка. Другая группировка войск из состава дивизии Селеверстова получила приказ на захват Вишневого - еще одного населенного пункта пригорода столицы.

В случае успешного выполнения задач оккупанты планировали закрепиться в оккупированных районах, создав плацдарм для дальнейшего наступления на Киев.

После подхода основных сил оккупационных группировок рф рашисты должны были штурмовать Киев и надеялись его захватить.

Впрочем, военные Сил безопасности и обороны, в том числе бойцы СБУ, сорвали вражеские намерения. Сначала украинские воины окружили и уничтожили значительную часть группировки Селеворстова во время боев за Гостомель.

Затем защитники Украины уничтожили штаб оккупантов в Бучанском районе, где находился российский генерал вместе со всем командным составом его дивизии.

Тогда Селиверстов и его заместители получили тяжелые ранения, после чего был отдан приказ на "эвакуацию" вражеской группировки.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Селиверстову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать военного преступника, добавили в СБУ.