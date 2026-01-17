Зеленський провів енергетичний селектор: назвав, де найскладніша ситуація, і повідомив про доручення для захисту неба

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:19 • 3220 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 14153 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 25909 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 26154 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 35151 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 25388 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 40170 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34417 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28847 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26561 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 8032 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані17 січня, 04:30 • 10421 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут06:41 • 8222 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації06:59 • 5982 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 4606 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 4488 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 35140 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 21562 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 53163 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 83977 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Село
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 4704 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 8194 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 10937 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 11027 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 22786 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Зеленський провів енергетичний селектор: назвав, де найскладніша ситуація, і повідомив про доручення для захисту неба

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Зеленський провів енергетичний селектор, обговоривши ліквідацію наслідків російських ударів та підвищення стійкості міст. Найскладніша ситуація в Києві, Харкові, Запоріжжі та їхніх областях.

Зеленський провів енергетичний селектор: назвав, де найскладніша ситуація, і повідомив про доручення для захисту неба

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор, вказавши, що найскладніша ситуація в Києві, Харкові, Запоріжжі та відповідних областях, наголосив на невідкладній потребі нарощування імпорту світла і повідомив про доручення для захисту неба, пише УНН.

Провів спеціальний енергетичний селектор. Доповіді про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які мають додати стійкості нашим містам і громадам

- зазначив Президент у соцмережах у суботу.

Зеленський назвав три головні напрямки роботи:

  • "перше – дякую всім ремонтним бригадам, ДСНС України, кожній енергетичній компанії, всім комунальним службам, які реально працюють зараз. Географія роботи – вся Україна, майже в кожному регіоні є відповідні завдання. Найскладніше – Київ та область, Харків та область, Запоріжжя та область. Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі", - вказав Президент, додавши, що були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини;
    • "друге – доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям", - повідомив Зеленський, висловивши вдячність Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112;
      • "третє – потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно", - наголосив Президент.

        Є окремі доручення для міністра оборони України щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. Будуть рішення

        - підсумував Зеленський.

        Низку регіонів перевели на аварійні відключення, через нові атаки рф знеструмлення у двох областях17.01.26, 10:46 • 4092 перегляди

        Юлія Шрамко

        СуспільствоПолітика
        Графіки відключень електроенергії
        Енергетика
        Опалення
        Кабінет Міністрів України
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Відключення світла
        Блекаут 
        Електроенергія
        Сумська область
        Полтавська область
        Дніпропетровська область
        Гостомель
        Державна служба України з надзвичайних ситуацій
        Міністерство оборони України
        Міністерство внутрішніх справ України
        Міністерство енергетики України
        Чернігівська область
        Повітряні сили Збройних сил України
        Володимир Зеленський
        Україна
        Запоріжжя
        Одеса
        Київ
        Харків