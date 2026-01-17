Зеленський провів енергетичний селектор: назвав, де найскладніша ситуація, і повідомив про доручення для захисту неба

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор, вказавши, що найскладніша ситуація в Києві, Харкові, Запоріжжі та відповідних областях, наголосив на невідкладній потребі нарощування імпорту світла і повідомив про доручення для захисту неба, пише УНН.

Провів спеціальний енергетичний селектор. Доповіді про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які мають додати стійкості нашим містам і громадам - зазначив Президент у соцмережах у суботу.

Зеленський назвав три головні напрямки роботи:

"перше – дякую всім ремонтним бригадам, ДСНС України, кожній енергетичній компанії, всім комунальним службам, які реально працюють зараз. Географія роботи – вся Україна, майже в кожному регіоні є відповідні завдання. Найскладніше – Київ та область, Харків та область, Запоріжжя та область. Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі", - вказав Президент, додавши, що були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини;

"друге – доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям", - повідомив Зеленський, висловивши вдячність Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112;

"третє – потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно", - наголосив Президент.

Є окремі доручення для міністра оборони України щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. Будуть рішення - підсумував Зеленський.

Низку регіонів перевели на аварійні відключення, через нові атаки рф знеструмлення у двох областях