09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Зеленский провел энергетический селектор: назвал, где самая сложная ситуация, и сообщил о поручениях для защиты неба

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Президент Зеленский провел энергетический селектор, обсудив ликвидацию последствий российских ударов и повышение устойчивости городов. Самая сложная ситуация в Киеве, Харькове, Запорожье и их областях.

Зеленский провел энергетический селектор: назвал, где самая сложная ситуация, и сообщил о поручениях для защиты неба

Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор, указав, что самая сложная ситуация в Киеве, Харькове, Запорожье и соответствующих областях, подчеркнул неотложную потребность наращивания импорта света и сообщил о поручениях по защите неба, пишет УНН.

Провел специальный энергетический селектор. Доклады о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны придать устойчивости нашим городам и общинам

- отметил Президент в соцсетях в субботу.

Зеленский назвал три главных направления работы:

  • "первое – спасибо всем ремонтным бригадам, ГСЧС Украины, каждой энергетической компании, всем коммунальным службам, которые реально работают сейчас. География работы – вся Украина, почти в каждом регионе есть соответствующие задачи. Сложнее всего – Киев и область, Харьков и область, Запорожье и область. После ночного удара по Киевщине дополнительные вызовы есть для Гостомеля, Бучи, Ирпеня – все необходимые службы задействованы. В течение дня также должна быть исправлена ситуация в Одессе", - указал Президент, добавив, что были доклады также по Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Днепровщине;
    • "второе – поручил отдельно разобраться в Киеве относительно тех домов, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть отличия в отчетах с городского и правительственного уровней даже относительно количества таких домов. Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям", - сообщил Зеленский, выразив благодарность Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112;
      • "третье – нужно максимально ускориться с увеличением объемов импорта электричества и привлечением дополнительного оборудования от партнеров. Все решения для этого уже есть, и наращивание импорта должно происходить безотлагательно", - подчеркнул Президент.

        Есть отдельные поручения для министра обороны Украины по работе Воздушных сил и защите неба. Будут решения

        - подытожил Зеленский.

