Зеленский провел энергетический селектор: назвал, где самая сложная ситуация, и сообщил о поручениях для защиты неба

Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор, указав, что самая сложная ситуация в Киеве, Харькове, Запорожье и соответствующих областях, подчеркнул неотложную потребность наращивания импорта света и сообщил о поручениях по защите неба, пишет УНН.

Провел специальный энергетический селектор. Доклады о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны придать устойчивости нашим городам и общинам - отметил Президент в соцсетях в субботу.

Зеленский назвал три главных направления работы:

"первое – спасибо всем ремонтным бригадам, ГСЧС Украины, каждой энергетической компании, всем коммунальным службам, которые реально работают сейчас. География работы – вся Украина, почти в каждом регионе есть соответствующие задачи. Сложнее всего – Киев и область, Харьков и область, Запорожье и область. После ночного удара по Киевщине дополнительные вызовы есть для Гостомеля, Бучи, Ирпеня – все необходимые службы задействованы. В течение дня также должна быть исправлена ситуация в Одессе", - указал Президент, добавив, что были доклады также по Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Днепровщине;

"второе – поручил отдельно разобраться в Киеве относительно тех домов, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть отличия в отчетах с городского и правительственного уровней даже относительно количества таких домов. Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям", - сообщил Зеленский, выразив благодарность Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112;

"третье – нужно максимально ускориться с увеличением объемов импорта электричества и привлечением дополнительного оборудования от партнеров. Все решения для этого уже есть, и наращивание импорта должно происходить безотлагательно", - подчеркнул Президент.

Есть отдельные поручения для министра обороны Украины по работе Воздушных сил и защите неба. Будут решения - подытожил Зеленский.

