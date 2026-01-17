Ряд регионов переведены на аварийные отключения, из-за новых атак рф обесточивания в двух областях

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:19 • 292 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 11524 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 23057 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 23973 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 32371 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 24532 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 39352 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34065 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28706 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26446 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венесуэла подписала первый в истории контракт на экспорт сжиженного газа16 января, 23:56 • 9412 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 8304 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok03:45 • 4880 просмотра
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране04:30 • 7866 просмотра
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут06:41 • 5422 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой08:55 • 1468 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 32379 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 20482 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 52148 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 83050 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Сэм Альтман
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венесуэла
Египет
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 3350 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok03:45 • 5036 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 8582 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 10549 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 22337 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Ряд регионов переведены на аварийные отключения, из-за новых атак рф обесточивания в двух областях

Киев • УНН

 • 2408 просмотра

Из-за российских обстрелов в некоторых регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Обнародованные графики отключений временно не действуют.

Ряд регионов переведены на аварийные отключения, из-за новых атак рф обесточивания в двух областях

Аварийные отключения света введены в нескольких областях Украины, из-за новых российских атак есть обесточивания в Одесской и Киевской областях, сообщили в субботу в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии

- сообщили в компании.

Детали

Как отмечается, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики, как указано, работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали: если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно.

В большинстве регионов Украины при этом, как отметили в Минэнерго, действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. А аварийные в нескольких областях вынужденно применяются "из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", уточнили в Минэнерго.

Вражеские обстрелы

По данным Минэнерго, ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны.

В результате чего есть обесточенные потребители в Одесской и Киевской областях

- сообщили в Минэнерго.

Энергетики, несмотря на сложные погодные условия, как отмечается, работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов. 

По данным Минэнерго, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.  

В Одесской области после атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются восстановительные работы. Также продолжают действовать сетевые ограничения.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

Непогода

Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Украина