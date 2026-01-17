Ряд регионов переведены на аварийные отключения, из-за новых атак рф обесточивания в двух областях

Аварийные отключения света введены в нескольких областях Украины, из-за новых российских атак есть обесточивания в Одесской и Киевской областях, сообщили в субботу в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии - сообщили в компании.

Детали

Как отмечается, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики, как указано, работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали: если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно.

В большинстве регионов Украины при этом, как отметили в Минэнерго, действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. А аварийные в нескольких областях вынужденно применяются "из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", уточнили в Минэнерго.

Вражеские обстрелы

По данным Минэнерго, ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны.

В результате чего есть обесточенные потребители в Одесской и Киевской областях - сообщили в Минэнерго.

Энергетики, несмотря на сложные погодные условия, как отмечается, работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

По данным Минэнерго, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Одесской области после атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются восстановительные работы. Также продолжают действовать сетевые ограничения.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

Непогода

Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.