Низку регіонів перевели на аварійні відключення, через нові атаки рф знеструмлення у двох областях

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Через російські обстріли в деяких регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Оприлюднені графіки знеструмлень тимчасово не діють.

Низку регіонів перевели на аварійні відключення, через нові атаки рф знеструмлення у двох областях

Аварійні відключення світла запроваджено в кількох областях України, через нові російські атаки є знеструмлення на Одещині та Київщині, повідомили у суботу в НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

- повідомили у компанії.

Деталі

Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики, як вказано, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

Українців закликали: якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо.

У більшості регіонів України при цьому, як зазначили у Міненерго, діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. А аварійні у кількох областях вимушено застосовуються "через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів", уточнили у Міненерго.

Ворожі обстріли

За даними Міненерго, уночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині

- повідомили в Міненерго.

Енергетики, попри складні погодні умови, як зазначається, працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. 

За даними Міненерго, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.  

На Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи. Також продовжують діяти мережеві обмеження.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Негода

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Юлія Шрамко

