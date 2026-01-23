$43.170.01
Екстренер “Динамо” Михайличенко у Києві побив сантехніка: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Екс-тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко побив сантехніка, який відновлював теплопостачання в будинку. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Екстренер “Динамо” Михайличенко у Києві побив сантехніка: поліція відкрила провадження
Фото: Українська асоціація футболу

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Олексій Михайличенко у Києві побив сантехніка під час проведення робіт з відновлення теплопостачання. Про це пише УНН з посиланням на журналістку Наджіє Аметову.

Деталі

Вчора в сусідньому будинку стався інцидент. Пана Миколу - сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району. Інцидент стався у другій половині дня

- написала Аметова.

За її словами, причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку.

У ці складні часи люди, які намагаються повернути нам світло і тепло, не повинні зіштовхуватися з хамством, а тим більше - з фізичним насильством. Коли агресія виходить з-під контролю, вона часто спрямовується на тих, хто не може дати відсіч. За словами пана Миколи, начальник ЖЕДу знімав все на телефон, однак після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям. Пан Микола подав заяву до поліції, але переживає, що через відоме ім’я кривдника справу можуть зам’яти

- додає журналістка.

Окрім того, вона додала, що коли подзвонила Михайличенку він поводився зверхньо та порадив "відпочивати", зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть.

Раніше УНН з посиланням на ГУНП України в Києві повідомляв, що у столиці побили співробітника комунального підприємства під час проведення робіт з відновлення теплопостачання, поліція розпочала кримінальне провадження.

Днями до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку

- повідомили у поліції.

На місці правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні

 - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Джерела УНН повідомили, що у вказаному провадженні мова йде про Олексія Михайличенка.

Доповнення

62-річний Олексій Михайличенко відомий своїми виступами за київське "Динамо", італійську "Сампдорію" та шотландський "Рейнджерс".

У складі киян Михайличенко, зокрема ставав чемпіоном СРСР, володарем Кубку СРСР, володарем Кубка володарів Кубків УЄФА. У складі "Сампдорії" ставав чемпіоном Італії, а у складі "Рейнджерс" - чемпіоном Шотландії.

Тричі тренував київське "Динамо" - востаннє у 2020 році, де після поразки від "Колоса" (2:0) залишив пост "біло-синіх".

З 2020 по 2021 рік Михайличенко працював спортивним директором "Динамо".

З 2008 по 2009 рік очолював збірну України, з якою не зміг пробитися на Чемпіонат світу-2010, поступившись збірній Греції у плей-офф за сумою двох матчів - 1:0.

У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує23.01.26, 08:23 • 4016 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоСпортКиївКримінал та НП
