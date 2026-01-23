Екстренер “Динамо” Михайличенко у Києві побив сантехніка: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
Екс-тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко побив сантехніка, який відновлював теплопостачання в будинку. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.
Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Олексій Михайличенко у Києві побив сантехніка під час проведення робіт з відновлення теплопостачання. Про це пише УНН з посиланням на журналістку Наджіє Аметову.
Деталі
Вчора в сусідньому будинку стався інцидент. Пана Миколу - сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району. Інцидент стався у другій половині дня
За її словами, причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку.
У ці складні часи люди, які намагаються повернути нам світло і тепло, не повинні зіштовхуватися з хамством, а тим більше - з фізичним насильством. Коли агресія виходить з-під контролю, вона часто спрямовується на тих, хто не може дати відсіч. За словами пана Миколи, начальник ЖЕДу знімав все на телефон, однак після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям. Пан Микола подав заяву до поліції, але переживає, що через відоме ім’я кривдника справу можуть зам’яти
Окрім того, вона додала, що коли подзвонила Михайличенку він поводився зверхньо та порадив "відпочивати", зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть.
Раніше УНН з посиланням на ГУНП України в Києві повідомляв, що у столиці побили співробітника комунального підприємства під час проведення робіт з відновлення теплопостачання, поліція розпочала кримінальне провадження.
Днями до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку
На місці правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.
Джерела УНН повідомили, що у вказаному провадженні мова йде про Олексія Михайличенка.
Доповнення
62-річний Олексій Михайличенко відомий своїми виступами за київське "Динамо", італійську "Сампдорію" та шотландський "Рейнджерс".
У складі киян Михайличенко, зокрема ставав чемпіоном СРСР, володарем Кубку СРСР, володарем Кубка володарів Кубків УЄФА. У складі "Сампдорії" ставав чемпіоном Італії, а у складі "Рейнджерс" - чемпіоном Шотландії.
Тричі тренував київське "Динамо" - востаннє у 2020 році, де після поразки від "Колоса" (2:0) залишив пост "біло-синіх".
З 2020 по 2021 рік Михайличенко працював спортивним директором "Динамо".
З 2008 по 2009 рік очолював збірну України, з якою не зміг пробитися на Чемпіонат світу-2010, поступившись збірній Греції у плей-офф за сумою двох матчів - 1:0.
