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Очільник КОВА Кравченко відмовився від цінної картини через антикорупційне законодавство

Київ • УНН

 • 19213 перегляди

Руслан Кравченко, голова Київської ОВА, відмовився від картини, яку йому хотів подарувати художник Володимир Козюк, посилаючись на антикорупційне законодавство. Картина буде передана на аукціон для збору коштів на користь Київської обласної дитячої лікарні.

Очільник КОВА Кравченко відмовився від цінної картини через антикорупційне законодавство

В Київській обласній військовій адміністрації відкрили виставку мистецького проєкту "Мистецтво через усвідомлення. НЕЗЛАМНІ". Це серія із 16 картин, де кожна – нагадування про те, через що проходять українці та Україна у зв’язку з російською агресією. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН

Деталі

Автор проєкту – народний художник України Володимир Козюк. Спільно з колегами Євгенією Божко, Владиславом Задворським, Ольгою Тяжеловою та Валерією Кузьменко він створив картини: "Незламні серця серед руїн", "Гостомель: Материнство серед руїн", "Залишаючи знищений Куп’янськ" та інші. На полотнах – історії звичайних людей.

Кожна картина – це відображення незламності українського народу. Полотна нагадують нам про те, через що ми пройшли, і про те, заради чого ми боремося. Я вдячний Володимиру Козюку та його талановитим колегам за сміливість показати всьому світові трагедію українців через мистецтво. Ці роботи мають стати частиною нашої національної пам’яті і їх мають бачити в усіх куточках світу

  - вказав голова ОВА. 

Роботи Володимира Козюка із цієї серії картин були подаровані Папі Римському. 

Одну з картин циклу, художник хотів подарувати голові ОВА. Втім, Кравченко, посилаючись на антикорупційне законодавство, відмовився від цінного подарунку і запропонував передати свій твір на благодійність.

Одну зі своїх картин художник передасть на аукціон. Кошти будуть спрямовані на благодійність – розвиток Київської обласної дитячої лікарні

- вказав голова ОВА. 

З початку повномасштабного вторгнення це вже 115 виставка, організована митцем. В КОВА вона триватиме протягом місяця.

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Тетяна Краєвська

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