Очільник КОВА Кравченко відмовився від цінної картини через антикорупційне законодавство

В Київській обласній військовій адміністрації відкрили виставку мистецького проєкту "Мистецтво через усвідомлення. НЕЗЛАМНІ". Це серія із 16 картин, де кожна – нагадування про те, через що проходять українці та Україна у зв’язку з російською агресією. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

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Автор проєкту – народний художник України Володимир Козюк. Спільно з колегами Євгенією Божко, Владиславом Задворським, Ольгою Тяжеловою та Валерією Кузьменко він створив картини: "Незламні серця серед руїн", "Гостомель: Материнство серед руїн", "Залишаючи знищений Куп’янськ" та інші. На полотнах – історії звичайних людей.

Кожна картина – це відображення незламності українського народу. Полотна нагадують нам про те, через що ми пройшли, і про те, заради чого ми боремося. Я вдячний Володимиру Козюку та його талановитим колегам за сміливість показати всьому світові трагедію українців через мистецтво. Ці роботи мають стати частиною нашої національної пам’яті і їх мають бачити в усіх куточках світу