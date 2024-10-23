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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава КОВА Кравченко отказался от ценной картины из-за антикоррупционного законодательства

Глава КОВА Кравченко отказался от ценной картины из-за антикоррупционного законодательства

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 14:12  •  3648 просмотра

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Руслан Кравченко, председатель Киевской ОГА, отказался от картины, которую ему хотел подарить художник Владимир Козюк, ссылаясь на антикоррупционное законодательство. Картина будет передана на аукцион для сбора средств в пользу Киевской областной детской больницы.

В Киевской областной военной администрации открыли выставку художественного проекта "Мистецтво через усвідомлення. НЕЗЛАМНІ". Это серия из 16 картин, где каждая - напоминание о том, через что проходят украинцы и Украина в связи с российской агрессией. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН

Детали

Автор проекта - народный художник Украины Владимир Козюк. Совместно с коллегами Евгенией Божко, Владиславом Задворским, Ольгой Тяжеловой и Валерией Кузьменко он создал картины: "Несокрушимые сердца среди руин", "Гостомель: Материнство среди руин", "Покидая уничтоженный Купянск" и другие. На полотнах - истории обычных людей.

Каждая картина - это отражение несокрушимости украинского народа. Полотна напоминают нам о том, через что мы прошли, и о том, ради чего мы боремся. Я благодарен Владимиру Козюку и его талантливым коллегам за смелость показать всему миру трагедию украинцев через искусство. Эти работы должны стать частью нашей национальной памяти и их должны видеть во всех уголках мира

  - указал председатель ОВА. 

Работы Владимира Козюка из этой серии картин были подарены Папе Римскому. 

Одну из картин цикла, художник хотел подарить главе ОВА. Впрочем, Кравченко, ссылаясь на антикоррупционное законодательство, отказался от ценного подарка и предложил передать свое произведение на благотворительность.

Одну из своих картин художник передаст на аукцион. Средства будут направлены на благотворительность - развитие Киевской областной детской больницы

- указал председатель ОВА. 

С начала полномасштабного вторжения это уже 115 выставка, организованная художником. В КОВА она продлится в течение месяца.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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