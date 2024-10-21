Заява Порошенка про особисту оборону Києва – піар на смертях захисників - військовий

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4742 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14628 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31204 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47021 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81944 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66677 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78888 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93956 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87382 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178831 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24914 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11696 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10324 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9400 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4776 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31204 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178831 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334810 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268486 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378917 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1654 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47022 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18376 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23484 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29156 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Заява Порошенка про особисту оборону Києва – піар на смертях захисників - військовий

Київ • УНН

 • 16277 перегляди

Український військовий Олексій "Сталкер" назвав брехнею заяву Петра Порошенка про особистий захист Києва зі зброєю. Він звинуватив Порошенка у спекуляції на смертях загиблих захисників Київщини.

Заява Порошенка про особисту оборону Києва – піар на смертях захисників - військовий

Заява лідера фракції "Євросолідарність" нардепа Петра Порошенка про те, що він особисто зі зброєю захищав Київ та евакуював Бучу, Гостомель та Ірпінь, поки всі інші втекли з Києва – брехня, спекуляція на крові та піар на смертях загиблих захисників Київщини. Про це пише український військовий Олексій "Сталкер". Військового обурила відповідна заява нардепа Петра Порошенка, зроблена напередодні в телевізійному ефірі, передає УНН.

"Це не просто хвора маячня політичного нарциса. Заява Порошенка – це піар на смертях тисяч загиблих захисників Київщини. Це танці на кістках закатованих в Бучі. Це бездушна спекуляція на крові та стражданнях українців. Це брехня, яка є настільки цинічною, що змушує усіх нас сумніватися в тому, що ми знаємо", - пише Олексій "Сталкер".

Військовий задається питанням, з ким ще Порошенко разом захищав Київ та Київщину і кого він не згадав у своїй промові. 

"Якщо з "криголамом" все зрозуміло, то хто ж такі "ми", які разом з Порошенком за його словами захищали Київ та Київщину? Може, його військовозобов’язаний старший син Олексій, який в перший день війни сів в літак, вилетів з України і відтоді не повертався? А, може, його молодший син Михайло, який скаче на сцені в столиці Британії, підспівуючи російським реперам на концертах: "рускіє в Лондонє"? Чи може невістка Петра з російським паспортом – Юлія Порошенко, в дівоцтві – Аліханова з Петербурга? Чи її сестра Анна, яка є дружиною віце-губернатора Ленінградської області Дмитра Ялова. Вони всією родиною виступали за "приєднання" Криму до Росії, тому "участь у референдумі стала святом", - написав Сталкер, - А може бізнес-партнер Порошенка Медведчук, з яким разом грабували країну, та якого саме він, за домовленістю з Кремлем повернув у політику. Може це разом з ним Петро в окопі сидів? Чи, може, куми "криголама" Свинарчуки, з якими грабували "оборонку" повернулися на день зі своєї вілли в Іспанії, щоб стати пліч-о-пліч з шоколадним побратимом? Якщо я перелічуватиму далі, то такого добра назбирається на цілий батальйон з "гетьманом" на чолі. Це з ними Петро захищав Київ?", - зазначив військовий

"Сталкер" наголошує, що не здивується, якщо після війни героями оборони столиці стануть Порошенко та його сини, які переховуються в Лондоні, а не реальні військові, які брали участь в боях за Київ та Київщину.

"Я не здивуюся, якщо із закінченням війни виявиться, що такі, як Порошенко з синами захищали Київ, а не пакували валізи з грошима. А нас "цинічних Бандер", тих хто дійсно боронив столицю забудуть. Порошенко має вибачатись перед сім’ями загиблих і більше ніколи не відкривати на цю тему свого поганого рота", - резюмує Олексій "Сталкер".

Як відомо, нещодавно Петро Порошенко вийшов в телеефір, де заявив, що в перші дні широкомасштабного вторгнення зі зброєю в руках особисто захищав Київ та евакуював Бучу, бо всі інші втекли. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Гостомель
Іспанія
Крим
Україна
Лондон
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78