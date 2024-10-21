Заява Порошенка про особисту оборону Києва – піар на смертях захисників - військовий

Заява лідера фракції "Євросолідарність" нардепа Петра Порошенка про те, що він особисто зі зброєю захищав Київ та евакуював Бучу, Гостомель та Ірпінь, поки всі інші втекли з Києва – брехня, спекуляція на крові та піар на смертях загиблих захисників Київщини. Про це пише український військовий Олексій "Сталкер". Військового обурила відповідна заява нардепа Петра Порошенка, зроблена напередодні в телевізійному ефірі, передає УНН.

"Це не просто хвора маячня політичного нарциса. Заява Порошенка – це піар на смертях тисяч загиблих захисників Київщини. Це танці на кістках закатованих в Бучі. Це бездушна спекуляція на крові та стражданнях українців. Це брехня, яка є настільки цинічною, що змушує усіх нас сумніватися в тому, що ми знаємо", - пише Олексій "Сталкер".

Військовий задається питанням, з ким ще Порошенко разом захищав Київ та Київщину і кого він не згадав у своїй промові.

"Якщо з "криголамом" все зрозуміло, то хто ж такі "ми", які разом з Порошенком за його словами захищали Київ та Київщину? Може, його військовозобов’язаний старший син Олексій, який в перший день війни сів в літак, вилетів з України і відтоді не повертався? А, може, його молодший син Михайло, який скаче на сцені в столиці Британії, підспівуючи російським реперам на концертах: "рускіє в Лондонє"? Чи може невістка Петра з російським паспортом – Юлія Порошенко, в дівоцтві – Аліханова з Петербурга? Чи її сестра Анна, яка є дружиною віце-губернатора Ленінградської області Дмитра Ялова. Вони всією родиною виступали за "приєднання" Криму до Росії, тому "участь у референдумі стала святом", - написав Сталкер, - А може бізнес-партнер Порошенка Медведчук, з яким разом грабували країну, та якого саме він, за домовленістю з Кремлем повернув у політику. Може це разом з ним Петро в окопі сидів? Чи, може, куми "криголама" Свинарчуки, з якими грабували "оборонку" повернулися на день зі своєї вілли в Іспанії, щоб стати пліч-о-пліч з шоколадним побратимом? Якщо я перелічуватиму далі, то такого добра назбирається на цілий батальйон з "гетьманом" на чолі. Це з ними Петро захищав Київ?", - зазначив військовий

"Сталкер" наголошує, що не здивується, якщо після війни героями оборони столиці стануть Порошенко та його сини, які переховуються в Лондоні, а не реальні військові, які брали участь в боях за Київ та Київщину.

"Я не здивуюся, якщо із закінченням війни виявиться, що такі, як Порошенко з синами захищали Київ, а не пакували валізи з грошима. А нас "цинічних Бандер", тих хто дійсно боронив столицю забудуть. Порошенко має вибачатись перед сім’ями загиблих і більше ніколи не відкривати на цю тему свого поганого рота", - резюмує Олексій "Сталкер".

Як відомо, нещодавно Петро Порошенко вийшов в телеефір, де заявив, що в перші дні широкомасштабного вторгнення зі зброєю в руках особисто захищав Київ та евакуював Бучу, бо всі інші втекли.