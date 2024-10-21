Заявление Порошенко о личной обороне Киева – пиар на смертях защитников - военный

Заявление лидера фракции "Евросолидарность" нардепа Петра Порошенко о том, что он лично с оружием защищал Киев и эвакуировал Бучу, Гостомель и Ирпень, пока все остальные скрылись из Киева – ложь, спекуляция на крови и пиар на смертях погибших защитников Киевщины. Об этом пишет украинский военный Алексей "Сталкер". Военного возмутило соответствующее заявление нардепа Петра Порошенко, сделанное накануне в телевизионном эфире, передает УНН.

"Это не просто больной бред политического нарцисса. Заявление Порошенко – пиар на смертях тысяч погибших защитников Киевщины. Это танцы на костях замученных в Буче. Это бездушная спекуляция на крови и страданиях украинцев. Это ложь, которая настолько цинична, что заставляет всех нас сомневаться в том, что мы знаем", - пишет Алексей "Сталкер".

Военный задается вопросом, с кем еще Порошенко вместе защищал Киев и Киевщину и кого он не упомянул в своей речи.

"Если с "криголамом" все понятно, то кто же такие "мы", которые вместе с Порошенко, по его словам, защищали Киев и Киевщину? Может, его военнообязанный старший сын Алексей, который в первый день войны сел в самолет, вылетел из Украины и с тех пор не возвращался? А может, его младший сын Михаил, скачущий на сцене в столице Британии, подпевая русским рэперам на концертах: "русские в Лондоне"? Может невестка Петра с российским паспортом – Юлия Порошенко, в девичестве – Алиханова из Петербурга? Или ее сестра Анна, которая является супругой вице-губернатора Ленинградской области Дмитрия Ялова. Они всей семьей выступали за "присоединение" Крыма к России, поэтому "участие в референдуме стало праздником", - написал Сталкер, - А может, бизнес-партнер Порошенко Медведчук, с которым вместе грабили страну, и которого именно он, по договоренности с Кремлем вернул в политику. Может, это вместе с ним Петр в окопе сидел? Или, может, кумовья "криголама" Свинарчуки, с которыми грабили "оборонку", вернулись на день из своей виллы в Испании, чтобы стать бок о бок с шоколадным побратимом? Если я буду перечислять дальше, то такого добра соберется на целый батальон с гетманом во главе. Это с ними Петр защищал Киев?", - отметил военный.

"Сталкер" подчеркивает, что не удивится, если после войны героями обороны столицы станут Порошенко и его скрывающиеся в Лондоне сыновья, а не реальные военные, принимавшие участие в боях за Киев и Киевщину.

"Я не удивлюсь, если к окончанию войны окажется, что такие, как Порошенко с сыновьями, защищали Киев, а не упаковывали чемоданы с деньгами. А нас "циничных бандер", тех кто действительно защищал столицу забудут. Порошенко должен извиниться перед семьями погибших и больше никогда не открывать на эту тему свой поганый рот", - резюмирует Алексей "Сталкер".

Как известно, недавно Петр Порошенко вышел в телеэфир, где заявил, что в первые дни широкомасштабного вторжения с оружием в руках лично защищал Киев и эвакуировал Бучу, потому что все остальные убежали.