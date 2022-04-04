В ЄС заявили, що внесуть Бучанську різанину до списку звірств у Європі

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"Європейський Союз рішуче засуджує звірства, здійснені російськими збройними силами у низці звільнених окупованих українських міст. Нав'язливі картини великої кількості жертв та жертв серед цивільного населення, а також руйнування громадянської інфраструктури демонструють справжню сутність жорстокої агресивної війни, яку росія веде проти України та її народу. Погроми у Бучі та інших українських містах буде внесено до списку звірств, здійснених на європейській землі", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

2 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.