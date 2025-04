На дороге недалеко от Киева нашли мертвые тела обнаженных женщин под одеялом

Детали

Возле трассы в 20 км от Киева нашли мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежали 4-5 мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь прямо на обочине.

Напомним

На улицах Бучи лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены русскими солдатами.

