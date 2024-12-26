Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Комитет ВР по вопросам здоровья нации рассмотрел на своем заседании в четверг ситуацию с обеспечением больных буллезным эпидермолизом повязками. При обсуждении проблемы представители Антимонопольного комитета Украины указали на то, что сейчас на рынке отсутствует конкуренция, что говорит о монополии шведской компании Molnlycke Health Care и системной коррупции, пишет УНН.

Во время заседания Комитета ВР представители АМКУ отметили, что медицинская документация, а именно руководства Министерства здравоохранения Украины прописаны таким образом, что в государственных тендерах по закупке повязок может участвовать только одна компания - шведский производитель Molnlycke Health Care. В АМКУ считают, что сейчас на украинском рынке отсутствует конкуренция и создана монополия, что является нарушением законодательства. Таким образом был сделан достаточно прозрачный намек на коррупцию, которую должны проверить правоохранительные органы.

Для отстаивания своих интересов на заседании парламентского комитета шведская компания использовала главу ОС "Орфанные заболевания Украины" Татьяну Кулешу, которая сделала ряд манипулятивных и лживых заявлений, что может быть очередным подтверждением коррупции.

В частности, Татьяна Кулеша заявила, что в Украине нет аналогов шведским повязкам, которые используются для ухода за ранами орфанных больных. Хотя на самом деле в тендере участвовала украинская компания, производственные мощности которой находятся в Египте.

Несмотря на то, что на заседании Комитета озвучивалась позиция заведующей кабинетом медицинской помощи детям с буллезным эпидермолизом в "Охматдете" Инны Гедеон, которая заявила, что не использовала украинские повязки и не может дать заключение относительно их действия, Татьяна Кулеша откровенно манипулировала.

"Ни одна страна мира, ни в каких протоколах не используется данное медицинское средство, которое сейчас пытается выйти на рынок Украины. Для нас всех это нонсенс. Вы все видели, что эти пациенты используют очень тоненькие, не влипающие, абсолютно правильно, лекарственные средства для своей кожи. То, что сейчас выходит на наш рынок - если вы (комиссия АМКУ) видели его, касались его руками - это повязка, которая превышает даже 5 миллиметров. Да она закроет обычные раны, но она никогда в жизни не закроет раны буллезного эпидермолиза, а если закроет, то снимется вместе с кожей. Я еще раз подчеркиваю - данное медицинское средство не применяется ни в одной стране мира, нет нигде", - заявила Кулеша.

В то же время стоит отметить, что украинские аналоги идентичны шведским повязкам, но дешевле в четыре раза. Более того, их активно используют другие страны - Испания, Италия, Великобритания, Турция, США, Германия и другие.

Что интересно, украинские повязки ранее получили Сертификат соответствия, согласно технического регламента 753 из органа оценки соответствия - Украинского центра медицинской сертификации и прогнозирования. Толщина повязки от украинского производителя меньше 2 мм, как этого требует спецификация. Даже в их названии указано, что изделие супертонкое, что является сверхважным для обработки ран пациентов-бабочек.

Кулеша заявила, что и она, и орфанные пациенты хотят, чтобы на украинском рынке появились более дешевые аналоги шведским повязкам. При этом она призвала жестче регулировать на государственном уровне проверку повязок для орфанных больных. Однако Кулеша умолчала о том, что сейчас из-за искусственно созданной монополии Molnlycke Health Care в тендере не могут участвовать другие производители, как не указала и на коррупционные риски.

Ссылаясь на протоколы лечения больных буллезным эпидермолизом, она подтвердила, что в документации прямо указано, что должны использоваться повязки производителя Molnlycke Health Care без всякой альтернативы. Однако по общепринятым стандартам, в том числе европейским правилам, в медицинских протоколах должны быть указаны только виды средств для обработки ран, например, "повязка губчатая", но отнюдь не названия компаний-производителей. Этот факт, а также то, что протокол не пересматривался почти 9 лет, хотя на рынке существуют аналоги, которые не хуже по качеству и в разы дешевле, указывает на коррупцию, конфликт интересов и ангажированность, связанные со шведской компанией.

То есть пациенты и государство поставлены в условия выбора без выбора - им фактически навязали дорогие шведские повязки. При этом всех, кто предлагает аналоги, иностранный гигант, благодаря своим ресурсам и коррупционным связям, к рынку не допускает. Через карманные ассоциации больным вливают в уши тезис о том, что аналогов не существует и для них хотят лучшего, а на самом деле это просто бизнес на несчастье.

Напомним

УНН начал расследование, чтобы выяснить, как шведской компании Molnlycke Health Care, специализирующейся на производстве повязок, удалось создать монополию на украинском рынке. Ведь производитель обеспечил себе безапелляционное доминирование в государственных тендерах на закупку средств для ухода за ранами для больных с буллезным эпидермолизом. Предварительный анализ в частности выявил возможный конфликт интересов в тендерных закупках через общественный союз, который возглавляет Татьяна Кулеша.