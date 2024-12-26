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Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Киев  •  УНН

 • 23792 просмотра

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Политолог Виталий Кулик раскритиковал положительную оценку работы главы АРМА Елены Думы, назвав ее формальностью. По его словам, агентство демонстрирует бездействие и не выполняет свои основные функции по управлению активами.

Оценка "отлично" для главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы по результатам служебного оценивания в 2024 году не отражает реального состояния дел в возглавляемой ею структуре. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Виталий Кулик.

Я сам критиковал работу АРМА, считаю ее неудовлетворительной. И к ней, как к руководителю, есть очень много вопросов... В чем специфика работы нынешнего руководства АРМА - их трудно обвинять в какой-то неэффективной деятельности, потому что у них сплошная бездеятельность

- отметил Кулик.

По его мнению, основные критические замечания к руководству АРМА - это халатность и преступная бездеятельность.

"Они (сотрудники АРМА - ред.) не применяли свои полномочия для того, чтобы получить в управление те или иные объекты, активы, не проводили быстро конкурсы и не находили управляющего, таким образом задавая вред этим компаниям, или инициировали процессы, которые, как по мне, были мотивированы. И по факту я вижу сплошную бездеятельность", - подчеркнул политолог.

Кулик также раскритиковал подход к оценке работы агентства, который базируется на формальных показателях и статистике, что, по его словам, напоминает советские практики.

Эти цифры, которые они себе рисуют для получения положительных оценок и тех самых премий - это так называемая официальная статистика. Это как в советское время было... На самом деле, в процессе запуска АРМА, прежде всего их затачивали на активы режима януковича и, конечно, российские активы. Тем не менее, АРМА проявляет чрезмерную активность в каких-то мотивированных делах, а вовсе не видит необходимости применять весь инструментарий для того, чтобы установить контроль над российским активом и, соответственно, забрать их у номинальных владельцев

- заявил эксперт.

По его мнению, положительные оценки деятельности АРМА со стороны правительства являются результатом отсутствия политической воли.

"Я думаю, что это отсутствие политической воли. Есть официальная статистика, есть КPI, которые выставлены чисто формально, по ним померили - вот вам положительная оценка", - добавил Виталий Кулик.

Добавим

Под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации, в частности Transparency International Ukraine, неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности в делах, которыми занимается АРМА.

Дополнительные вопросы вызывает и политическая независимость агентства под руководством Елены Думы. Руководству АРМА даже приходилось оправдываться за возможные связи с одиозными фигурами, такими как Олег Кулинич, которого обвиняют в госизмене, и Валерием Писаренко, который является близким соратником бывшего заместителя главы администрации виктора януковича Андрея Портнова.

Еще один важный аспект - отсутствие общественного контроля за деятельностью агентства. Общественный совет при АРМА самораспустился еще три месяца назад из-за систематических нарушений требований по привлечению общественности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна руководительнице агентства Елене Думе, ведь отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика