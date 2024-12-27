Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

В 2016 году Министерство здравоохранения утвердило протокол лечения больных буллезным эпидермолизом, в котором для обработки ран было рекомендовано использовать повязки исключительно одного производителя - шведской компании Molnlycke Health Care. Этот протокол не пересматривался уже 9 лет, несмотря на появление на рынке качественных и более дешевых аналогов. Бывший министр здравоохранения Олег Мусий в эксклюзивном комментарии УНН выразил подозрение относительно коррупционной составляющей в этом решении.

"Это потому, что рабочие группы были сформированы под конкретные заказы. Плохая традиция рабочих групп Министерства здравоохранения. И когда указывается конкретный производитель, это не только пахнет коррупцией, а воняет, извините за слово, коррупцией. Всем известно, что должна прописываться исключительно химическая формула, а никакой вовсе не производитель. Как только где-то прописывают производителя, то это понятно, что ищите причину - лоббирование частных интересов конкретного производителя", - подчеркнул Олег Мусий.

По его словам, указание конкретного производителя в медицинской документации - не распространенная практика. Мусий отметил, что руководство Министерства здравоохранения должно контролировать, чтобы не было никаких производителей нигде прописано, потому что "это общеизвестная схема еще со времен 20-летней давности, если не больше".

Экс-министр подчеркнул, что неправильно, когда орфанные больные становятся заложниками одной компании-монополиста. Он добавил, что особенно опасно то, что шведские повязки, которыми заставляют пользоваться пациентов, дорогие. Поэтому здесь, по словам Мусия, есть вопросы к тем, кто их закупает и к производителю, который лоббирует свои интересы.

Напомним

УНН начал расследование, чтобы выяснить, как шведской компании Molnlycke Health Care, специализирующейся на производстве повязок, удалось создать монополию на украинском рынке. Ведь производитель обеспечил себе безапелляционное доминирование в государственных тендерах по закупке средств для ухода за ранами для больных с буллезным эпидермолизом. На рынок, например, пытаются не допустить украинского производителя, который предлагает такие же супертонкие повязки, но в четыре раза дешевле. Предварительный анализ в частности выявил возможный конфликт интересов в тендерных закупках через общественный союз, который возглавляет Татьяна Кулеша. В частности, есть обоснованные подозрения считать, что Molnlycke Health Care использует Кулешу для лоббирования собственных повязок.