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В ЦПД СНБО объяснили, почему кремль молчит об азербайджанском самолете и задержанном танкере в Финляндии

В ЦПД СНБО объяснили, почему кремль молчит об азербайджанском самолете и задержанном танкере в Финляндии

Киев  •  УНН

 • 2998 просмотра

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Россия отказывается комментировать два инцидента: аварию азербайджанского самолета и задержание танкера возле Финляндии. В СНБО объясняют это типичной тактикой кремля в информационной войне.

россия отказывается комментировать два инцидента: катастрофа азербайджанского самолета и задержание танкера возле Финляндии, что в Центре противодействия дезинформации СНБО объясняют тактикой кремля в информационной войне, пишет УНН.

Детали

«В кремле отказываются комментировать сбивание российским ЗРК азербайджанского самолета, который в результате повреждения упал в Актау, и задержание в Финляндии танкера российского «теневого флота», который подозревается в повреждении кабелей. Свое молчание россияне пытаются оправдать необходимостью «подождать завершения расследования», - указали в Центре.

Но, как отметили в ЦПД СНБО, «молчание лишь подтверждает вину москвы». «Все доказательства свидетельствуют, что это именно российская ПВО сбила азербайджанский самолет, и именно россияне причастны к повреждению кабелей между Эстонией и Финляндией. И в кремле это понимают», - указали в ЦПД СНБО.

Финляндия проверяет нефтяной танкер "теневого флота" рф после инцидента с повреждением кабеля - FT26 дек. 2024, 14:59 • 16598 просмотров

«Тактику замалчивания россияне сознательно выбирают в информационной войне, когда видят, что проиграли по скорости реакции и не успели создать конспирологические теории. Теперь в кремле будут ждать, когда спадет информационная волна правды, чтобы потом попытаться распространять манипуляции по расследованию и пытаться влиять на общественность вбрасыванием большого количества конспирологических теорий. Именно так кремль действовал, когда скрывал вину в катастрофе малайзийского боинга в 2014 году. Именно так он планирует действовать и сейчас», - отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Буданов об аварии лайнера "Азербайджанских авиалиний": был сбит российским "Панцирь-С1"27 дек. 2024, 06:46 • 10836 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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