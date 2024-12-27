В ЦПД СНБО объяснили, почему кремль молчит об азербайджанском самолете и задержанном танкере в Финляндии

россия отказывается комментировать два инцидента: катастрофа азербайджанского самолета и задержание танкера возле Финляндии, что в Центре противодействия дезинформации СНБО объясняют тактикой кремля в информационной войне, пишет УНН.

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«В кремле отказываются комментировать сбивание российским ЗРК азербайджанского самолета, который в результате повреждения упал в Актау, и задержание в Финляндии танкера российского «теневого флота», который подозревается в повреждении кабелей. Свое молчание россияне пытаются оправдать необходимостью «подождать завершения расследования», - указали в Центре.

Но, как отметили в ЦПД СНБО, «молчание лишь подтверждает вину москвы». «Все доказательства свидетельствуют, что это именно российская ПВО сбила азербайджанский самолет, и именно россияне причастны к повреждению кабелей между Эстонией и Финляндией. И в кремле это понимают», - указали в ЦПД СНБО.

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«Тактику замалчивания россияне сознательно выбирают в информационной войне, когда видят, что проиграли по скорости реакции и не успели создать конспирологические теории. Теперь в кремле будут ждать, когда спадет информационная волна правды, чтобы потом попытаться распространять манипуляции по расследованию и пытаться влиять на общественность вбрасыванием большого количества конспирологических теорий. Именно так кремль действовал, когда скрывал вину в катастрофе малайзийского боинга в 2014 году. Именно так он планирует действовать и сейчас», - отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

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