На дорозі недалеко від Києва знайшли мертві тіла оголених жінок під ковдрою

Деталі

Біля траси за 20 км від Києва знайшли мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежали 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити прямо на узбіччі.

Нагадаємо

На вулицях Бучі лежать тіла людей із звʼязаними руками, що були застрілені російськими солдатами.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the