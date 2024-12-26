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НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

Киев  •  УНН

 • 10658 просмотра

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НАБУ рассмотрит информацию о возможных нарушениях законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых заявила бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области. Зленко обвинила Гетманцева в создании преступной группировки в ГНС.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при проведении расследования будут учитывать информацию о нарушении законодательства председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым и и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгением Сокуром, которую рассказала в интервью УНН бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко.

Контекст

В интервью Ирина Зленко рассказала, что Даниил Гетманцнев лично руководит налоговой службой, в частности проводит совещания с сотрудниками вместо и.о. главы ГНС Татьяны Кириенко, а также определяет кадровую политику органа. По словам бывшей руководительницы налоговой Хмельницкой области, Даниил Гетманцев создал в налоговой организованную преступную группировку и руководит ею. Помогает ему в этом бывший его помощник Евгений Сокур. УНН обратился с запросом в НАБУ о том, планируют ли правоохранители открывать уголовное производство на основе заявлений Ирины Зленко.

"Задачей Национального бюро является противодействие уголовным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности. Приведенная в обращении информация будет учтена и использована детективами Национального бюро при выполнении возложенных на них обязанностей, определенных Законом", - говорится в ответе НАБУ.

Напомним

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, Алина Лебедева зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности  - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес центре "Леонардо". 

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

Кроме того, против Сокура расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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