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Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Киев  •  УНН

 • 40739 просмотра

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Алексей Баганец заявил, что вмешательство нардепа Гетманцева в работу ГНС является превышением власти. НАБУ может открыть уголовное производство, если обнаружит коррупционную составляющую в действиях депутата.

Народный депутат Украины обязан действовать исключительно в пределах своих полномочий, определенных законом, и любое вмешательство в деятельность государственных органов может расцениваться как превышение власти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал известный юрист, бывший заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Баганец, комментируя ситуацию, связанную с вмешательством депутата Даниила Гетманцева в работу государственных органов.

Контекст

Бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко в интервью УНН рассказала, что глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев систематически вмешивается в работу Государственной налоговой службы. По ее словам, Гетманцев фактически единолично руководит налоговой вместо и.о. главы ГНС Татьяны Кириенко. Ирина Зленко отметила, что имеет видеодоказательства того, что Гетманцев проводит селекторные совещания с налоговиками, дает им указания и решает кто из них должен быть уволен. Кроме того, Зленко рассказала, что Гетманцев во время одного из заседаний комитета давал ей указания быть более лояльной к одному из бизнесменов Хмельницкой области, который не платил налоги.

Конечно это превышение власти. Таким образом народный депутат выходит за пределы своих полномочий, которые у него выписаны в законе "О статусе народного депутата Украины". Он должен заниматься главным - это законодательной деятельностью

- пояснил Алексей Баганец.

По его словам, если к нардепу будут обращаться его избиратели по каким-то вопросам, то он имеет право направить запрос или обращение, например, в контролирующий орган, или в орган правопорядка, или в прокуратуру, но только обращение или жалобу, или депутатский запрос.

То же, что было озвучено Ириной Зленко, по мнению юриста, - это превышение власти или служебных полномочий.

Алексей Баганец также пояснил, что подобные действия могут иметь правовые последствия в зависимости от обстоятельств. Если вмешательство депутата имеет коррупционную составляющую, этот вопрос находится в компетенции Национального антикоррупционного бюро Украины. "НАБУ обращает внимание тогда, когда это касается коррупционных действий народного депутата. Если человек или нардеп вмешиваются в деятельность контролирующего органа или органа правопорядка, и если он тем самым преследует коррупционную цель или коррупционные цели, тогда это, конечно, будет основанием для того, чтобы НАБУ приняло решение о регистрации уголовного производства и проведения расследования по этому факту", - подчеркнул он.

Добавим

УНН обратился с запросом в НАБУ о том, планируют ли правоохранители открывать уголовное производство на основе заявлений Ирины Зленко. В ответ в НАБУ сообщили, что детективы при проведении расследования будут учитывать информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгением Сокуром, которую рассказала Ирина Зленко.

Напомним

Ранее эксперты, опрошенные УНН указывали, что глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев является куратором налоговой службы. Он влияет на решения, которые принимают налоговики. В этом Гетманцеву в частности помогает и исполняющий обязанности заместителя главы ГНС Евгений Сокур, который ранее был помощником нардепа.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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