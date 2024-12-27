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Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Киев  •  УНН

 • 36730 просмотра

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Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума в очередной раз привлекла внимание своим умением использовать факты для создания иллюзии эффективности. Ее заявление о результатах аудита Счетной палаты относительно деятельности АРМА стало примером того, как манипуляции и акцентирование на выборочных моментах помогают скрывать реальные провалы в работе, пишет УНН.

Детали

В своей заметке в тг-канале Елена Думы назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году.

"По состоянию на завершение проведения аудита АРМА за 2024 год обеспечило поступления от управления в размере 1,15 млрд грн, что по сравнению с результатами 2022 года - 34,8 млн грн - составляет увеличение в 33 раза", - с гордостью заявила глава агентства.

Дума также акцентировала внимание на положительных изменениях, зафиксированных аудитором, включая обновление реестра арестованных активов, усиление международного статуса агентства и борьбу с коррупцией.

Счетная палата, в свою очередь, представила более объективную оценку. Среди прочего, аудит выявил несовершенство существующих механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов и недостатки внутренних регламентных норм для действенного мониторинга и контроля. 

"Аудиторы также констатировали, что управление арестованными активами осуществлялось в условиях неурегулированности взаимоотношений между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования на этапе передачи-принятия активов. Также не хватает инструментов для эффективной деятельности для сохранения/увеличения экономической стоимости активов. Из более 100 тыс. судебных постановлений об аресте имущества только 1% предусматривал передачу в управление АРМА. Значительная часть постановлений не выполняется из-за отсутствия нормативно урегулированной процедуры передачи активов и недостаточного взаимодействия с органами прокуратуры и досудебного расследования. По 549 постановлениям активы стоимостью более 39,4 млрд грн остаются непринятыми в управление, что свидетельствует о значительных потерях для государства", - отметили аудиторы.

Кроме того, аудит выявил значительные проблемы с Единым государственным реестром активов, которым похвастались Дума. "(...) в Едином государственном реестре активов (ЕГРА) отсутствует полная информация об активах, что приводит к искажению данных об их стоимости. Контроль за эффективностью управления переданными активами (по трети договоров) привел к недополучению ожидаемого результата от управления активами (экономической выгоды или прогнозируемого дохода), расчетно, в сумме 81,3 млн грн", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Аудиторы предоставили ряд рекомендаций для усовершенствования процесса управления активами АРМА, в частности:

-      урегулировать отношения АРМА с прокуратурой, органами досудебного расследования и иностранными органами;

-      провести инвентаризацию всех постановлений суда и активов, которые должны были быть приняты в управление, на их выполнение и сверку данных с Офисом Генерального прокурора;

-      установить четкие и прозрачные критерии конкурсного отбора оценщиков и управляющих активов;

-      усовершенствовать процедуру проведения электронных торгов по передаче в управление (реализации) активов.

Глава АРМА Елена Дума отметила положительные моменты, указанные в отчете, но избежала обсуждения системных провалов. Поэтому ее утверждения об "успешной трансформации" агентства выглядят сомнительно на фоне критики аудиторов относительно недостатков в работе.

Решила не акцентировать Дума и на рекомендациях, которые предоставила Счетная палата, зато она в очередной раз рассказала, какие законодательные инициативы подготовило агентство.

Таким образом, заявление Елены Думы является очередным примером того, как статистика и отдельные факты используются для прикрытия системных провалов. Акцент на росте доходов и внедрении новых механизмов может произвести впечатление успеха, но не отражает реального положения дел.

АРМА все еще сталкивается со значительными вызовами, требующими комплексного решения. Иллюзия эффективности, которую создает глава агентства, только отвлекает внимание от настоящих проблем, которые продолжают наносить ущерб государственным интересам.

Добавим

Глава АРМА Елена Дума не упускает возможности использовать резонансные темы для самопиара. В частности, она пыталась пиариться на теме МСЭК. Дума несколько раз отмечала свою "роль" в разоблачении коррупционных схем в МСЭК и намекала, что именно ее усилия в 2020 году дали толчок к разоблачению коррупционных схем в МСЭК. Тогда глава АРМА не только описала свой "героический путь" борьбы с коррупцией, но и косвенно приписала себе заслуги за ликвидацию медицинских комиссий.

В то же время в Transparency International Ukraine отмечали, что в АРМА довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты отмечали, что агентство больше сосредотачивается на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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