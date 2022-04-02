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На улицах Бучи лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами

Киев • УНН

 • 480961 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Советник главы Офиса Михаил подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи. Об этом информирует УНН.

На улицах Бучи лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами

Цитата

"Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?"- Сообщил Михаил Подоляк.

Детали

Чиновник добавил, что россия ведет войну на уничтожение украинского народа. И просит только одного - " дайте нам оружие чтобы мы могли защитить своих людей. Все остальное мы сделаем сами".

Напомним

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены - Минобороны.

Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені

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