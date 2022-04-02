На улицах Бучи лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Советник главы Офиса Михаил подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи. Об этом информирует УНН.
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"Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?"- Сообщил Михаил Подоляк.
Детали
Чиновник добавил, что россия ведет войну на уничтожение украинского народа. И просит только одного - " дайте нам оружие чтобы мы могли защитить своих людей. Все остальное мы сделаем сами".
Напомним
Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены - Минобороны.
Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені