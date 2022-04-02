Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення від російських окупантів всієї Київської області, передає УНН.
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"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника", - написала Маляр у Facebook.
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