На Київщині ЗСУ звільнила понад 30 населених пунктів, були “героїчні епізоди” - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Українські військові на Київщині звільнили понад 30 населених пунктів від рашистських загарбників. Про це на брифінгу у суботу повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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“Протягом доби головні напрямки дій були Київщина, де з Північного Заходу і Північного Сходу Києва наші війська вибивали противника в бік державного кордону. Вибивали вдало: звільнили понад 30 населених пунктів”, - повідомив радник глави ОП.
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Він розповів, що за цей час українські війська мали кілька героїчних епізодів.
“Зокрема в селищі Дмитрієвка два наші танки викотились на посилену танкову роту противника – це 10 танків, повітряно-дестантний батальон противника. В результаті два наших танка знищили 10 танків противника і чисельну кількість БМД противника”, - розповів Арестович.
Він повідомив також, що багато техніки, яка стоїть порожньою, без палива, було захоплено і передано до Збройних сил України.
У відповідь противник намагається вводити з Курської області певну кількість своїх військ, каже радник глави ОП.
“Але треба розуміти ситуацію: це не намагання створити нове ударне угрупування, це намагання утримати свої війська від поразки від Збройних сил України. Ці війська не становлять безпосередньої загрози ані місту Суми, ані місту Чернігову, ані місту Києву чи іншим містам у трьох областях. Це прости заслони і намагання підсилити свої війська, щоб ми їх не знищили остаточно, коли вони відходятьб в бік кордону”, - сказав він.
Зі слів Арестовича, по одній з таких колон, яка зайшла сьогодні вночі, був нанесений дуже потужний удар.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти не залишать окремих рубежів у Київській і Чернігівській областях, але як очікується, відійдуть впритул до кордону, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.
При цьому, за даними Генштабу, з Броварського напрямку у рф вже було виведено частину підрозділів загарбників, а на Сіверському - на відхід до рф зосереджена основна частина угрупування окупантів.