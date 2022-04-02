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Генштаб ЗСУ: окупанти на Київщині та Чернігівщині відійдуть до кордонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Російські окупанти не залишать окремих рубежів у Київській і Чернігівській областях, але як очікується, відійдуть впритул до кордону, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ. При цьому, за даними Генштабу, з Броварського напрямку у рф вже було виведено частину підрозділів загарбників, а на Сіверському - на відхід до рф зосереджена основна частина угрупування окупантів, пише УНН.

Генштаб ЗСУ: окупанти на Київщині та Чернігівщині відійдуть до кордонів

Цитата

"За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупування Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", - повідомили у Генштабі.

Також у Генштабі ЗСУ вважають, що "з метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, у районах у безпосередній близкості від державного кордону України (з республікою білорусь та російською федерацією відповідно)".

"У складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої Держави залучено до 75 БТГр, на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється)", - вказали також у Генштабі.

Деталі

Що стосується ситуацію за напрямками, то, за даними Генштабу, станом на 12 годину 2 квітня, вона виглядає так:

  • На Волинському напрямку ознак формування наступальних угруповань з боку противника не спостерігається. У підрозділах збройних сил республіки білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з нашою Державою.
  • На Поліському напрямку противник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію республіки білорусь. З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти здійснюють мінування покинутих позицій, шляхів висування, елементів транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації.
  • На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією, основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію російської федерації.
  • З Броварського напрямку на територію Курської області російської федерації було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону.
  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.
  • На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Северодонецк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.
  • На Південнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 17,8 тис. осіб, 631 танка, 143 літаків, 134 гелікоптерів, 317 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки.

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