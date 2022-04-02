Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 17 800 окупантів та 143 ворожих літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 17,8 тис. осіб, 631 танка, 143 літаків, 317 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 17 800 осіб,
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- танків ‒ 631,
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- бойових броньованих машин ‒ 1776,
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- артилерійських систем – 317,
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- РСЗВ - 100,
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- засоби ППО - 54,
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- літаків – 143,
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- гелікоптерів – 134,
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- автомобільної техніки - 1236,
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- кораблі/катери - 7,
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- цистерн з ПММ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87,
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- спеціальна техніка - 24,
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- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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Доповнення
ЗСУ захопили машину з російської системи "Солнцепьок", якою лякали українців.