ЗСУ захопили машину з російської системи "Солнцепьок", якою лякали українців

Цитата

"Хвалені "Солнцепьоки", якими лякали українців, і навіть зняли однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті в українських полях. На фото - російська транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили воїни 93-тя ОМБр Холодний Яр, була лише одна машина з усього комплексу", - вказали у Генштабі.

Доповнення

росія внаслідок вторгнення в Україну втратила приблизно 17 300 військових та понад 600 танків та сотні одиниць іншої військової техніки.