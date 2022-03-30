ВСУ захватили машину из российской системы "Солнцепек", которой пугали украинцев

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"Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев, и даже сняли одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в украинских полях. На фото - российская транспортно-заряжательная машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Она должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами. Но в колонне, которую разбили воины 93-я ОМБр Холодный Яр, была лишь одна машина из всего комплекса", - указали в Генштабе.

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Россия в результате вторжения в Украину потеряла примерно 17 300 военных и более 600 танков и сотни единиц другой военной техники.