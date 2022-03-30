Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили приблизно 17 300 осіб та понад 600 танків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. росія внаслідок вторгнення в Україну втратила приблизно 17 300 військових та понад 600 танків. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, інформує УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 30.03 орієнтовно такі:
особового складу — приблизно 17300 осіб,
танків — 605 од.,
бойових броньованих машин — 1723 од.,
артилерійських систем — 305 од.,
РСЗВ — 96 од.,
засоби ППО — 54 од.,
літаків — 131 од.,
гелікоптерів — 131 од.,
автомобільної техніки — 1184 од.,
кораблі/катери — 7 од.,
цистерн з ПММ — 75,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81,
спеціальна техніка — 21,
пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
Нагадаємо
Для комплектування збройних сил рф в Україну було перекинуто підрозділи з окупованих територій Грузії.