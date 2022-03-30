Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили приблизно 17 300 осіб та понад 600 танків

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 30.03 орієнтовно такі:

особового складу — приблизно 17300 осіб,

танків — 605 од.,

бойових броньованих машин — 1723 од.,

артилерійських систем — 305 од.,

РСЗВ — 96 од.,

засоби ППО — 54 од.,

літаків — 131 од.,

гелікоптерів — 131 од.,

автомобільної техніки — 1184 од.,

кораблі/катери — 7 од.,

цистерн з ПММ — 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81,

спеціальна техніка — 21,

пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.

Нагадаємо

Для комплектування збройних сил рф в Україну було перекинуто підрозділи з окупованих територій Грузії.