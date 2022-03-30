Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли примерно 17 300 человек и более 600 танков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. россия в результате вторжения в Украину потеряла примерно 17 300 военных и более 600 танков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, информирует УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 30.03 ориентировочно такие:
личного состава — примерно 17300 человек,
танков — 605 ед.,
боевых бронированных машин — 1723 ед.,
артиллерийских систем — 305 ед.,
РСЗО — 96 ед.,
средства ПВО—54 ед.,
самолетов — 131 ед.,
вертолетов — 131 ед.,
автомобильной техники — 1184 ед.,
корабли/катера — 7 ед.,
цистерн с ГСМ — 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 81,
специальная техника — 21,
пусковые установки ОТРК/ТРК— 4.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.
Напомним
Для комплектования вооруженных сил рф в Украину были переброшены подразделения с оккупированных территорий Грузии.