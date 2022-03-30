Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли примерно 17 300 человек и более 600 танков

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 30.03 ориентировочно такие:

личного состава — примерно 17300 человек,

танков — 605 ед.,

боевых бронированных машин — 1723 ед.,

артиллерийских систем — 305 ед.,

РСЗО — 96 ед.,

средства ПВО—54 ед.,

самолетов — 131 ед.,

вертолетов — 131 ед.,

автомобильной техники — 1184 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 81,

специальная техника — 21,

пусковые установки ОТРК/ТРК— 4.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

Для комплектования вооруженных сил рф в Украину были переброшены подразделения с оккупированных территорий Грузии.