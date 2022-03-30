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росія перекинула в Україну підрозділи з окупованих територій Грузії - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. З метою комплектування збройних сил російської федерації, з окупованих територій Грузії, на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає УНН.

росія перекинула в Україну підрозділи з окупованих територій Грузії - Генштаб

Деталі

Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення.

Так, в населеному пункті Велика Білозірка, підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків.

У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим.

Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України.

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.

За наявною інформацією, збройні сили російської федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

Угрупованням угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Нагадаємо 

рф використовує міни в Чорному морі, захоплені в 2014 році.

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